Muere Daphne Selfe, la supermodelo más longeva del mundo

Daphne Selfe, reconocida como la modelo femenina profesional más longeva del mundo, falleció el pasado sábado 21 de marzo a sus 97 años, según confirmó su familia mediante un comunicado.

“Se elevó pacífica y deliberadamente hacia la luz, como solo la sensacional modelo que era sabía hacerlo, bajo el sol de una hermosa tarde del equinoccio de primavera. Su último día de trabajo fue en junio pasado, cuando desfiló en el almuerzo de Vogue en Royal Ascot Ladies Day. Qué manera de despedirse: moda, personas y caballos… sus grandes amores. Siempre continuará inspirando, ahora y siempre”, lee una publicación en la cuenta oficial de Instagram de Selfe, junto a una imagen de la modelo en sus años de juventud.

En el 2023 Selfe fue reconocida y constatada por Guinness World Records como la modelo femenina más longeva. Además, la modelo fue reconocida por la fallecida Reina Elizabeth II en 2019, al incluirla ese año en la lista de Distinciones de Honor, un homenaje a su legado en la moda británica y mundial.

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La legendaria modelo comenzó su carrera a los 21 años accidentalmente, tras ser descubierta mientras trabajaba en un centro comercial y ganar un concurso local que la llevó a aparecer en portadas de importantes revistas. Durante su trayectoria trabajó con prestigiosas casas de lujo y desfiló en reconocidas pasarelas, dejando su huella en la industria tanto en Reino Unido como internacionalmente.

Según recogen medios estadounidenses, en 1954 se casó y decidió alejarse temporalmente de las pasarelas para dedicarse a su familia, aunque continuó participando en comerciales y en pequeñas apariciones en películas, incluidas algunas de James Bond. Tras la muerte de su esposo en 1997, regresó al modelaje con fuerza, firmando con la agencia Models 1 y participando en la London Fashion Week.