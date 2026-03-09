Opinión
Moda
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Conoce a Max Alexander, el diseñador de 10 años que impresionó en la Paris Fashion Week

El talentoso niño ha captado la atención de varios exponentes en la industria de moda y ya ha vestido incluso a celebridades

9 de marzo de 2026 - 11:53 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En 2023, Max obtuvo el récord Ginness al diseñador más joven en participar en un desfile de modas (Instagram (@couture.to.the.max))
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Durante la Semana de la Moda en París, un nuevo nombre ha comenzado a resonar entre las pasarelas de la moda internacional. Se trata de Max Alexander, el diseñador más joven del mundo que presentó su nueva colección en la Paris Fashion Week (PFW).

RELACIONADAS

El diseñador de modas más joven del mundo

Con tan solo 10 años de edad, Max Alexander se convirtió en todo un prodigio de la moda tras debutar en el emblemático Palais Garnier de la PFW con su primera colección inclusiva, diseñada para todo tipo de pieles y adecuado para todas las temporadas del año.

Nacido en 2016 en Los Ángeles, California, Max comenzó a coser y desarrollar su perfil artístico a los cuatro años, durante la pandemia por COVID-19, bajo la inspiración de su bisabuelo Jack. En 2023, a los 7 años, rompió el Récord Guinness como la persona más joven en diseñar un desfile en Denver, Colorado.

Su deseo por incursionar en el universo del diseño de modas surgió luego de asistir a un preescolar artístico, inspirado por el trabajo de figuras como Vincent Van Gogh, Yayoi Kusama, Frida Kahlo y Alexander Calder. En 2020, Max se declaró modista y con el apoyo de su madre Sherri Madison comenzó a diseñar.

En 2021, lanzó su marca Couture to the Max y empezó a aprender los fundamentos del diseño de moda. A los 5 años comenzó a tomar clases de costura y continuando con el legado del diseñador francés Emanuel Ungaro, apostó por el modelo de producción prêt-à-porter de alta calidad.

Con creatividad, talento, apoyo familiar y un sueño en la mente, Max ha desarrollado más de 150 diseños, captando la atención de algunos exponentes en la industria de moda y vistiendo incluso a diversas celebridades como la actriz Sharon Stone, la actriz Debra Messing, la bailarina Kim Hale y Lola Andreoni.

¿Cómo es la colección de Max Alexander?

Con aproximadamente 15 vestidos para la temporada otoño/invierno 2026, Max presentó diseños únicos, llenos de colores y formas vibrantes. Las piezas destacaron por plasmar siluetas sueltas, colores brillantes y una increíble propuesta creativa.

Algunos diseños de Max Alexander en la pasarela del Paris Fashion Week 2026.
Algunos diseños de Max Alexander en la pasarela del Paris Fashion Week 2026. (El Universal / GDA)

A menudo sus creaciones se distinguen por presentar un fuerte enfoque sostenible, pues entre el 90 y el 95% de sus prendas fueron confeccionadas conmateriales reciclados y técnicas de drapeado(sobre el maniquí), incluyendo telas sobrantes de otras producciones.

Semana de la Moda París Moda Diseñadores de moda
ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
