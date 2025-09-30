¿Nuevo imperio de lujo? Comisión Europea da luz verde a la compra de Versace por Prada

La Comisión Europea ha autorizado la compra de la firma Versace por la empresa de moda Prada, ambas italianas, tras concluir que la operación no planteará problemas de competencia, informó esta martes esa institución.

La operación se centra principalmente “en el diseño, la fabricación y la distribución de artículos de lujo”, indicó la Comisión en un comunicado.

Según Bruselas, la adquisición notificada no planteará problemas de competencia “dadas las limitadas cuotas de mercado de las empresas resultantes de la operación propuesta”.

El Ejecutivo comunitario examinó la compra siguiendo el procedimiento simplificado de revisión de concentraciones.

Prada anunció el pasado abril la adquisición del 100% de la firma Versace, del grupo Capri Holdings, por $1,325 millones.