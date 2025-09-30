Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
30 de septiembre de 2025
90°nubes dispersas
MagacínModa
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

¿Nuevo imperio de lujo? Comisión Europea da luz verde a la compra de Versace por Prada

Prada anunció el pasado abril la adquisición del 100% de su firma rival por más de $1,300 millones

30 de septiembre de 2025 - 12:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La operación se centra principalmente “en el diseño, la fabricación y la distribución de artículos de lujo” (Vincent Yu)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La Comisión Europea ha autorizado la compra de la firma Versace por la empresa de moda Prada, ambas italianas, tras concluir que la operación no planteará problemas de competencia, informó esta martes esa institución.

RELACIONADAS

La operación se centra principalmente “en el diseño, la fabricación y la distribución de artículos de lujo”, indicó la Comisión en un comunicado.

Según Bruselas, la adquisición notificada no planteará problemas de competencia “dadas las limitadas cuotas de mercado de las empresas resultantes de la operación propuesta”.

El Ejecutivo comunitario examinó la compra siguiendo el procedimiento simplificado de revisión de concentraciones.

Prada anunció el pasado abril la adquisición del 100% de la firma Versace, del grupo Capri Holdings, por $1,325 millones.

La operación pretende afianzar a la compañía resultante como un gran grupo de lujo de origen italiano en un momento en el que las débiles perspectivas económicas ha golpeado al sector.

Tags
ModaVersacePrada
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 30 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Magacín
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: