¿Por qué las gafas de sol de Macron se robaron el show en Davos?

PARÍS (AP) — En la poderosa reunión de líderes mundiales en Davos, Suiza, las gafas de sol reflectivas que usó el presidente francés Emmanuel Macron llamaron la atención de una forma que las palabras no lograron.

Ocultando un problema médico poco estético pero, según Macron, benigno en su ojo derecho, las gafas se apoderaron de los “feeds” noticiosos, provocaron una pulla del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y dieron paso a memes y a una parodia generada por inteligencia artificial que mostraba a Macron como piloto de un avión de combate, al ritmo de “Danger Zone” de Kenny Loggins, tema de la película Top Gun protagonizada por Tom Cruise.

French President Emmanuel Macron is seen during the Annual Meeting of the World Economic Forum in Davos, Switzerland, Tuesday, Jan. 20, 2026. (AP Photo/Markus Schreiber) (Markus Schreiber)

“Esas gafas tan bonitas”, dijo Trump en su discurso en Davos. “¿Qué demonios pasó?”

Esto es lo que debes saber sobre las ahora famosas gafas y lo que dicen sobre Macron y la política:

PUBLICIDAD

Todo sobre las gafas

Las gafas fueron hechas por la firma francesa Henry Jullien, confirmó la oficina de Macron a The Associated Press. Se trata del modelo Pacific S 01, que no es nada barato: se vende por $775 en la página web del fabricante. Tras el discurso contundente de Macron en Davos, la marca tuvo problemas para manejar la demanda, una publicidad que el dinero no puede comprar.

La empresa lanzó una página dedicada para capitalizar el revuelo, señalando que “nuestro sitio de eShop está experimentando un volumen excepcional de visitas y consultas”. Las acciones de su empresa matriz italiana, iVision Tech SpA, se dispararon en la bolsa de Milán: $1.78) por acción el martes, cuando habló Macron, hasta un máximo de 2.63 euros $3.10 el viernes.

“Una semana de locura”, dijo a AP Stefano Fulchir, CEO de iVision. “Muy honrados y felices de que el presidente Macron haya usado nuestras gafas en este evento tan importante”.

Fulchir añadió que Macron compró las gafas en 2024, luego de que su oficina verificara que fueran fabricadas en Francia.

“Hoy recibí una llamada de una emisora de radio y pusieron la música de Top Gun. Es increíble”, comentó. “En los últimos tres días he dormido solo cuatro horas diarias, porque no tenemos tiempo para contestarle a todo el mundo”.

Acierta con su “look”

Usar gafas de sol en interiores, como hizo Macron, requiere seguridad —y algunos observadores dicen que lo logró con soltura.

“Sí, se ve brutal”, dijo Cristina Archetti, autora de Politicians, personal image and the construction of political identity, y profesora de comunicación política en la Universidad de Oslo, en Noruega.

PUBLICIDAD

A diferencia de “políticos de mayor edad que se ven particularmente grises, apagados o de algún color poco natural —anaranjado— sin mencionar nombres”, Archetti señaló que el Macron de 48 años se veía “relativamente joven y súper cool”, en parte porque los lentes azulados combinaban fotogénicamente con el fondo azul.

“Las imágenes son tan importantes, especialmente las buenas imágenes con gran color, así que cumple con todos los requisitos”, afirmó.

“Estaba mirando los distintos memes, desde Terminator hasta James Bond”, añadió. “Te lo puedes imaginar sentado en un casino, tomando champán”.

Los riesgos de las gafas de sol

Para los políticos que rinden cuentas a los votantes y dependen de su confianza, usar gafas de sol fuera de contexto puede sugerir que están ocultando algo.

Como presidente de Estados Unidos, Joe Biden solía usar gafas tipo aviador. En 2021, antes de que la invasión rusa a Ucrania dañara las relaciones, le regaló un par al presidente ruso Vladimir Putin.

President Joe Biden watches a traditional dance after arriving at Catumbela airport in Angola on Wednesday, Dec. 4, 2024. (AP Photo/Ben Curtis) (Ben Curtis)

Pero a menos que el sol esté brillando intensamente —como cuando Biden y sus aviadores se reunieron con la reina Isabel II en 2021—, es seguro decir que los líderes políticos necesitan una razón médica u otra explicación comprensible para usar gafas de sol en interiores. El expresidente Bill Clinton lo logró en 1992 con gafas estilo blues cuando interpretó “Heartbreak Hotel” en el saxofón en el programa de Arsenio Hall, durante su campaña presidencial.

“No solemos asociar las gafas de sol con los políticos”, dijo Marco Bohr, coeditor de The evolution of the image: Political action and the digital self, y profesor de diseño y artes digitales en la Universidad Nottingham Trent, en el Reino Unido.

PUBLICIDAD

“Transmiten una sensación de distancia. Y normalmente eso no es lo que buscan los políticos. Ellos quieren crear una sensación de conexión con la audiencia o con la gente”, explicó.

“En ese sentido, las gafas que llevaba Macron realmente destacan”.

Los autócratas también han recurrido a las gafas oscuras. El líder norcoreano Kim Jong Il usó en una ocasión lentes grandes y oscuros al visitar un complejo minero de carbón.

“Tal vez tiene que ver otra vez con la honestidad”, dijo Archetti. “Quizás se esconden detrás de las gafas porque saben que tienen algo que ocultar”.

Trump versus Europa

De la reunión de Davos, en gran medida dominada por la tensa relación de Trump con Europa —con disputas sobre Groenlandia y otros temas delicados—, las gafas de Macron serán recordadas como un símbolo, dijo Fulchir, CEO de iVision.

Bohr señaló que Macron “podría haber usado un parche en el ojo. Obviamente eso habría significado toda una gama de otras cosas, como la cultura pirata”.