Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
18 de octubre de 2025
80°lluvia moderada
MagacínModa
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reconocen a Carmen Salamán como Ícono de la Moda 2025

San Juan Moda celebró un emotivo acto de reconocimiento con motivo al Día del Modelo en Puerto Rico

18 de octubre de 2025 - 8:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Durante años, Carmen Salamán se desempeñó como preparadora y mentora de jóvenes aspirantes al modelaje. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

En el marco de la conmemoración del Día del Modelo en Puerto Rico, San Juan Moda celebró un acto de reconocimiento a las figuras que han dejado huella en la historia del modelaje local. Entre tantas, destacaron a Carmen Salamán como Ícono de la Moda 2025 por su trayectoria profesional y su legado en la industria de la belleza y la moda del país.

RELACIONADAS

Durante la ceremonia, la secretaria de Estado y gobernadora interina, Rosachely Rivera, hizo entrega de proclamas oficiales a los principales directores y dueños de agencias de modelos de Puerto Rico. Esto, a modo de reconocimiento por su aportación al desarrollo del talento local y a la proyección internacional de la moda puertorriqueña.

Asimismo, la senadora por el Distrito de San Juan, Nitza Morán, presentó mociones de felicitación a nombre del Senado de Puerto Rico y exaltó la dedicación, disciplina y profesionalismo de los modelos, así como el trabajo de quienes han convertido esta profesión en un pilar del arte, la cultura y la economía creativa del país.

Ícono de elegancia, disciplina y legado

Salamán comenzó su carrera en 1969 en la reconocida agencia Polianna, bajo la tutela de la legendaria Anna Santisteban. Desde entonces, se convirtió en una de las figuras más influyentes del modelaje puertorriqueño, destacándose por su elegancia, profesionalismo y versatilidad.

Modeló para grandes diseñadores como Fernando Pena, Carlota Alfaro, Osvaldo Morales y David Antonio. También, representó a Puerto Rico en importantes eventos internacionales en América Latina, el Caribe y Estados Unidos. Su imagen apareció en revistas como Vogue, Seventeen y publicaciones locales, consolidándose como una de las modelos más reconocidas de su generación.

Además, su contribución al desarrollo de reinas de belleza y nuevos talentos ha sido invaluable. Dirigió el concurso Miss Carolina, colaboró con Miss Universe Puerto Rico, y durante años se desempeñó como preparadora y mentora de jóvenes aspirantes al modelaje.

“Reconocer a Carmen Salamán como ícono de la moda es rendir tributo a la historia viva del modelaje en Puerto Rico. Ella representa elegancia, disciplina y constancia; tres valores que definen lo que hoy somos como industria. En San Juan Moda creemos firmemente que el modelaje es una profesión con propósito, y figuras como Carmen son testimonio de su grandeza”, expresó Carlos Bermúdez, presidente de San Juan Moda.

El pasado mes de mayo, en entrevista con Magacín, Salamán atribuyó su ojo crítico a las jornadas interminables junto a grandes maestros de la moda. Cada experiencia, contó, la llevó a entender la moda desde distintas perspectivas.

“Yo era la modelo de Fernando. Yo viajaba con Fernando para las cosas de Saks Fifth Avenue, viajaba a Panamá, a todos los sitios. O sea, yo estaba todo el tiempo con Fernando. Hacíamos la selección de los desfiles, escogíamos a las modelos, y uno aprendía”, puntualizó.

Sobre la organización de Miss Carolina, Salamán dijo: “Toda esa producción a mí me gusta y por eso critico mucho”.

Además de Pena, modeló para Nono Maldonado, Rafael Mojena, Luis Fuentes, David Fernánez, Alberto Manet, entre otros diseñadores. Asimismo, protagonizó anuncios y participó en películas italianas.

Carmen Salamán fue estudiante de Polianna, la academia de modelaje de Anna Santisteban.A lo largo de su carrera se destacó como reina de belleza, actriz en Italia y una de las modelos más cotizadas en Puerto Rico.Salamán engalanó la pasarela de prestigiosos eventos como Destellos de la Moda, que comenzó en 1977, y sería precursor del San Juan Fashion Week y Puerto Rico High Fashion.
1 / 6 | Carmen Salamán: la modelo que revolucionó la industria de la moda. Carmen Salamán fue estudiante de Polianna, la academia de modelaje de Anna Santisteban. - alexis.cedeno
Tags
ModaModelajeSan Juan Moda
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 17 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Magacín
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: