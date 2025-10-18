Reconocen a Carmen Salamán como Ícono de la Moda 2025

En el marco de la conmemoración del Día del Modelo en Puerto Rico, San Juan Moda celebró un acto de reconocimiento a las figuras que han dejado huella en la historia del modelaje local. Entre tantas, destacaron a Carmen Salamán como Ícono de la Moda 2025 por su trayectoria profesional y su legado en la industria de la belleza y la moda del país.

Durante la ceremonia, la secretaria de Estado y gobernadora interina, Rosachely Rivera, hizo entrega de proclamas oficiales a los principales directores y dueños de agencias de modelos de Puerto Rico. Esto, a modo de reconocimiento por su aportación al desarrollo del talento local y a la proyección internacional de la moda puertorriqueña.

Asimismo, la senadora por el Distrito de San Juan, Nitza Morán, presentó mociones de felicitación a nombre del Senado de Puerto Rico y exaltó la dedicación, disciplina y profesionalismo de los modelos, así como el trabajo de quienes han convertido esta profesión en un pilar del arte, la cultura y la economía creativa del país.

Ícono de elegancia, disciplina y legado

Salamán comenzó su carrera en 1969 en la reconocida agencia Polianna, bajo la tutela de la legendaria Anna Santisteban. Desde entonces, se convirtió en una de las figuras más influyentes del modelaje puertorriqueño, destacándose por su elegancia, profesionalismo y versatilidad.

Modeló para grandes diseñadores como Fernando Pena, Carlota Alfaro, Osvaldo Morales y David Antonio. También, representó a Puerto Rico en importantes eventos internacionales en América Latina, el Caribe y Estados Unidos. Su imagen apareció en revistas como Vogue, Seventeen y publicaciones locales, consolidándose como una de las modelos más reconocidas de su generación.

Además, su contribución al desarrollo de reinas de belleza y nuevos talentos ha sido invaluable. Dirigió el concurso Miss Carolina, colaboró con Miss Universe Puerto Rico, y durante años se desempeñó como preparadora y mentora de jóvenes aspirantes al modelaje.

“Reconocer a Carmen Salamán como ícono de la moda es rendir tributo a la historia viva del modelaje en Puerto Rico. Ella representa elegancia, disciplina y constancia; tres valores que definen lo que hoy somos como industria. En San Juan Moda creemos firmemente que el modelaje es una profesión con propósito, y figuras como Carmen son testimonio de su grandeza”, expresó Carlos Bermúdez, presidente de San Juan Moda.

El pasado mes de mayo, en entrevista con Magacín, Salamán atribuyó su ojo crítico a las jornadas interminables junto a grandes maestros de la moda. Cada experiencia, contó, la llevó a entender la moda desde distintas perspectivas.

“Yo era la modelo de Fernando. Yo viajaba con Fernando para las cosas de Saks Fifth Avenue, viajaba a Panamá, a todos los sitios. O sea, yo estaba todo el tiempo con Fernando. Hacíamos la selección de los desfiles, escogíamos a las modelos, y uno aprendía”, puntualizó.

Sobre la organización de Miss Carolina, Salamán dijo: “Toda esa producción a mí me gusta y por eso critico mucho”.

Además de Pena, modeló para Nono Maldonado, Rafael Mojena, Luis Fuentes, David Fernánez, Alberto Manet, entre otros diseñadores. Asimismo, protagonizó anuncios y participó en películas italianas.