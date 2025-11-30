Opinión
Meghan Markle revela cómo se empaña de espíritu navideño en un especial de ‘With Love, Meghan’

Entre manualidades y nuevos trucos culinarios, la nueva entrega estrena esta semana en Netflix

30 de noviembre de 2025 - 2:28 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Meghan Markle, se prepara para traer el espíritu navideño a los hogares con ‘With Love, Meghan: Holiday Celebration’. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, se prepara para traer el espíritu navideño a los hogares con ‘With Love, Meghan: Holiday Celebration’, un especial de su programa de telerrealidad que aterrizará en Netflix el próximo 3 de diciembre.

“En una nueva entrega de la serie ‘With Love, Meghan: Holiday Celebration’ te invita a acompañar a Meghan en su casa de Montecito, California, mientras comparte cómo le gusta hacer que este tiempo con familiares y amigos sea especialmente memorable y significativo”, indicó este miércoles la plataforma en un escrito.

Junto al príncipe Harry, quien realiza una breve aparición en el primer adelanto de esta nueva edición del programa, “decoran la casa, preparan deliciosos banquetes navideños, elaboran regalos llenos de cariño y comparten muchas risas, además de darte consejos sencillos para que los repitas en casa”, agregó Netflix.

El tráiler muestra a Meghan realizando manualidades y mostrando nuevos trucos culinarios mientras comparte sus reflexiones acerca del estas fiestas para ella.

Hace cinco años, los duques de Sussex cerraron un lucrativo contrato con la plataforma de contenido bajo demanda por un valor estimado de 100 millones de dólares tras retirarse de sus funciones reales en 2020, que terminaba en septiembre.

El pasado agosto, los duques de Sussex ampliaron el acuerdo con el coloso del entretenimiento para seguir realizando nuevos proyectos de cine y televisión en la plataforma, sorteando los rumores de que el contrato por los bajos niveles de audiencia, según publicó entonces el tabloide británico ‘The Sun’.

