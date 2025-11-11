Meghan Markle sorprende con su regreso al cine tras siete años sin actuar

Tras siete años alejada de la actuación, Meghan Markle, la duquesa de Sussex y esposa del príncipe Harry, hace su regreso con una aparición en la gran pantalla en una película que se está rodando en la ciudad de Los Ángeles, junto con un destacado elenco.

La exactriz fue vista filmando una serie de escenas para la película de comedia “Close Personal Friends”, en la cual participan los actores Lily Collins, Jack Quaid, Brie Larson y Henry Golding.

Según informó la revista Variety se trataría de un cameo, o sea una pequeña aparición en el film, que “gira en torno a una pareja ‘normal’ que conoce a una pareja de celebridades durante un viaje a Santa Bárbara”.

La noticia desató una catarata de rumores en redes sociales entre miles de usuarios que elucubraron diferentes hipótesis sobre cual sería el rol de la mujer de 44 años. No obstante, aun no trascendió información precisa de su rol.

Antes de llegar a la realeza y casarse con el segundo hijo del rey británico Charles III, Harry, Markle era reconocida por participar en la serie de abogados “Suits”. Desde entonces no ha actuado en un lapso de siete años tras informar que había decidido abandonar la profesión.

Cabe señalar que el príncipe Harry y Meghan viven en California, Estados Unidos, desde la ruptura con la familia real británica y desde ese momento, la pareja no tiene acceso a fondos públicos y, en cambio, dependen ahora de un lucrativo acuerdo firmado con Netflix y de una marca de estilo de vida que lanzó Markle.

A pesar de que la duquesa se alejó de la actuación, no se fue del todo de las pantallas, ya que el acuerdo con Netflix dio lugar a la popular, aunque muy criticada, serie “With Love, Meghan”, que presenta a Markle como una exitosa experta en el hogar en una casa ficticia, recibiendo invitados, recolectando miel y mezclando sales de baño.

A pesar de que la crítica la calificó de “sin sentido”, la producción fue renovada para una segunda temporada y un especial navideño programado para diciembre de este año.

En el año 2020, Harry y su esposa se apartaron de sus deberes reales debido a que las relaciones con su familia, especialmente con su hermano William, se deterioraron.

Su exitoso libro de memorias “Spare” en enero de 2023 molestó al Palacio de Buckingham con sus críticas hacia miembros de la familia, incluida la esposa de William, Kate Middleton, y su madrastra, la reina Camila.