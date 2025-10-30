Rey Charles III retira el título de príncipe de su hermano Andrew

El rey británico, Charles III, inició este jueves un proceso formal para retirar todos los títulos, honores y distinciones a su hermano, el príncipe Andrew, según indicó el Palacio de Buckingham en un comunicado.

“Su Majestad ha iniciado hoy un proceso formal para retirar el título, los honores y las distinciones del príncipe Andrés”, inicia la nota emitida por la casa real británica, que señaló que su distinción oficial pasará a ser “Andrew Mountbatten Windsor”.