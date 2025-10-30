Rey Charles III retira el título de príncipe de su hermano Andrew
El monarca británico inició el proceso formal para también retirar todos los honores y distinciones a Andrew Mountbatten Windsor
30 de octubre de 2025 - 3:56 PM
El rey británico, Charles III, inició este jueves un proceso formal para retirar todos los títulos, honores y distinciones a su hermano, el príncipe Andrew, según indicó el Palacio de Buckingham en un comunicado.
“Su Majestad ha iniciado hoy un proceso formal para retirar el título, los honores y las distinciones del príncipe Andrés”, inicia la nota emitida por la casa real británica, que señaló que su distinción oficial pasará a ser “Andrew Mountbatten Windsor”.
Del mismo modo, precisa que estas sanciones se consideran “necesarias” dado que el hijo de la fallecida reina Elizabeth II sigue negando las acusaciones que versan en su contra por los escándalos sexuales derivados de su relación con el pedófilo estadounidense Jeffrey Epstein.
