30 de octubre de 2025
MagacínRealeza
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Rey Charles III retira el título de príncipe de su hermano Andrew

El monarca británico inició el proceso formal para también retirar todos los honores y distinciones a Andrew Mountbatten Windsor

30 de octubre de 2025 - 3:56 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Su distinción oficial pasará a ser “Andrés Mountbatten Windsor”. (Kin Cheung)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El rey británico, Charles III, inició este jueves un proceso formal para retirar todos los títulos, honores y distinciones a su hermano, el príncipe Andrew, según indicó el Palacio de Buckingham en un comunicado.

“Su Majestad ha iniciado hoy un proceso formal para retirar el título, los honores y las distinciones del príncipe Andrés”, inicia la nota emitida por la casa real británica, que señaló que su distinción oficial pasará a ser “Andrew Mountbatten Windsor”.

Del mismo modo, precisa que estas sanciones se consideran “necesarias” dado que el hijo de la fallecida reina Elizabeth II sigue negando las acusaciones que versan en su contra por los escándalos sexuales derivados de su relación con el pedófilo estadounidense Jeffrey Epstein.

Tags
Realeza británicaPríncipe AndrésPríncipe AndrewRey Charles III
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
