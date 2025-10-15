Hecho en Puerto Rico celebra 115 años de apoyo al empresarismo local

La Asociación Hecho en Puerto Rico (HEPR) anunció que realizará una gala conmemorativa por sus 115 años el próximo 5 de noviembre en el Condado Vanderbilt Hotel, en San Juan, con el objetivo de resaltar el trabajo del organismo en apoyo al empresarismo local y a la promoción de productos puertorriqueños.

Según el presidente de HEPR, Mateo Cidre, la actividad busca reconocer tanto el legado de la asociación como el esfuerzo de los empresarios que desarrollan y comercializan productos locales.

“Este año la gala tiene un significado muy especial. No solo conmemora más de un siglo de trabajo de la Asociación Hecho en Puerto Rico, también es una invitación a celebrar nuestra puertorriqueñidad, nuestra cultura y el esfuerzo de miles de empresarios que día a día apuestan por lo nuestro”, expresó Cidre.

El evento constituye el principal mecanismo de recaudación de fondos de HEPR, cuyos ingresos se destinan a apoyar a los empresarios locales y promover el consumo de productos hechos en Puerto Rico.

El Comité de Gala 2025, compuesto por Gabriela Alvarado, Viviana Santana, Viviana Mercado, Juan Ernesto Ayala y Carmen Ramírez, supervisa la organización del evento, incluyendo la logística y la coordinación de la programación.

Por otra parte, la ambientación de la gala estará a cargo de Emilio Olabarrieta Event Atelier.

Durante la velada, se rendirá homenaje a los productos, servicios y al talento empresarial de Puerto Rico.