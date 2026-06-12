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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Agricultura compra excedentes de leche UHT y lo distribuye a organizaciones de asistencia alimentaria

La operación se realizó en alianza con grupos del tercer sector

12 de junio de 2026 - 1:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Departamento adquirió 200 paletas de leche UHT, equivalentes a miles de unidades de 32 onzas. (Suministrada)
Diego Vega Martínez
Por Diego Vega Martínez
Internado de verano de GFR Mediadiego.vega@gfrmedia.com

El Departamento de Agricultura adquirió 200 paletas de excedentes de producción de leche UHT en Puerto Rico, las cuales se distribuirán gratuitamente a organizaciones sin fines de lucro que brindan asistencia alimentaria a comunidades y personas de escasos recursos.

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Esta adquisición, que equivale a miles de unidades de 32 onzas, se realizó a través del programa Puerto Rico Local Food Purchase Assistance con el propósito de atender el exceso de producción registrado por los ganaderos y, a su vez, llevar alimentos a comunidades en necesidad. En la iniciativa contempla una inversión apriximada de $383,000, informó la agencia en un comunicado de prensa.

El secretario de Agricultura, Irving Rodríguez Torres, ensalzó la iniciativa como un logro tanto para la industria ganadera y lechera, como para las comunidades en mayor necesidad de este alimento en la isla.

“Estamos transformando un reto para nuestros productores en una oportunidad para fortalecer la seguridad alimentaria de nuestra gente”, expresó Rodríguez Torres.

Las entregas de leche UHT a las organizaciones y personas en necesidad se han realizado a lo largo de esta semana.

Entidades como el Banco de Alimentos de Puerto Rico y el Comedor de la Kennedy recibieron el excedente, y el encargo de distribuirlo entre comunidades vulnerables, estudiantes y personas de escasos recursos, asegurando que los productos lleguen libre de costo.

El secretario adelantó que la agencia evalúa activamente realizar compras adicionales de productos agrícolas locales con el fin de continuar apoyando a los productores y fortalecer la cadena de distribución de alimentos a través de entidades comunitarias y del tercer sector.

“Seguiremos utilizando todas las herramientas disponibles para apoyar a nuestros agricultores y garantizar que los alimentos producidos en Puerto Rico lleguen a las mesas de nuestra gente. Esa es nuestra misión y nuestro compromiso”, concluyó el titular.

Tags
AgriculturaLecheBanco de AlimentosComedor de la Kennedy
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Diego Vega Martínez realiza actualmente un internado de verano en GFR Media, donde trabajará entre junio y julio de 2026 redactando para la sección de Negocios de El Nuevo Día. ...
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