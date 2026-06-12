Agricultura compra excedentes de leche UHT y lo distribuye a organizaciones de asistencia alimentaria

El Departamento de Agricultura adquirió 200 paletas de excedentes de producción de leche UHT en Puerto Rico, las cuales se distribuirán gratuitamente a organizaciones sin fines de lucro que brindan asistencia alimentaria a comunidades y personas de escasos recursos.

Esta adquisición, que equivale a miles de unidades de 32 onzas, se realizó a través del programa Puerto Rico Local Food Purchase Assistance con el propósito de atender el exceso de producción registrado por los ganaderos y, a su vez, llevar alimentos a comunidades en necesidad. En la iniciativa contempla una inversión apriximada de $383,000, informó la agencia en un comunicado de prensa.

El secretario de Agricultura, Irving Rodríguez Torres, ensalzó la iniciativa como un logro tanto para la industria ganadera y lechera, como para las comunidades en mayor necesidad de este alimento en la isla.

“Estamos transformando un reto para nuestros productores en una oportunidad para fortalecer la seguridad alimentaria de nuestra gente”, expresó Rodríguez Torres.

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Las entregas de leche UHT a las organizaciones y personas en necesidad se han realizado a lo largo de esta semana.

Entidades como el Banco de Alimentos de Puerto Rico y el Comedor de la Kennedy recibieron el excedente, y el encargo de distribuirlo entre comunidades vulnerables, estudiantes y personas de escasos recursos, asegurando que los productos lleguen libre de costo.

El secretario adelantó que la agencia evalúa activamente realizar compras adicionales de productos agrícolas locales con el fin de continuar apoyando a los productores y fortalecer la cadena de distribución de alimentos a través de entidades comunitarias y del tercer sector.