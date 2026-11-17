Una persona en Puerto Rico ganó un premio secundario de $100,000 en el sorteo de la lotería Powerball, celebrado ayer, lunes.

La jugada fue manual y el jugador duplicó su premio con la modalidad Power Play.

De acuerdo con el portal del Powerball, los números ganadores del sorteo fueron 17, 35, 48, 60, 69 con bolo rojo 17.

La secretaria auxiliar del Negociado de las Loterías de Puerto Rico, Heidi Hernández Olivo, informó que el boleto ganador fue adquirido en el Colmado Las Campanas, ubicado en el municipio de Lares.

“Siempre nos alegra anunciar estos premios. Son las buenas noticias que nos gusta compartir con nuestros jugadores y, por supuesto, felicitamos a al afortunado ganador”, expresó Hernández Olivo.

Además del premio de $100,000, hubo varios boletos ganadores de $200.

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Los sorteos de Powerball se celebran los lunes, miércoles y sábados, a las 10:59 p.m.

¿Cuándo llegó a Puerto Rico?

El Powerball llegó a Puerto Rico en el 2014 cuando la isla se convirtió en la primera jurisdicción de habla hispana en formar parte de la Asociación de Loterías Multiestatales (MUSL, por sus siglas en inglés).

A partir de ese momento, los habitantes de Puerto Rico han podido participar del popular sorteo. De hecho, tan solo siete meses después de su llegada, la suerte se posó sobre el archipiélago, pues se registró un hito histórico: el primer gran premio otorgado en la isla.

Ese febrero de 2015, una persona compró un boleto en una gasolinera en Ponce que le premió con $188 millones. Dos meses más tarde, se registró el segundo gran premio cuando un boricua compró un boleto en Sabana Grande que le otorgó $50 millones.

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