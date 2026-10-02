Expertos en tecnología se unen para ofrecer talleres gratis de ciberseguridad

Durante este mes de octubre, expertos en tecnología ofrecen al público general una cápsula práctica y gratuita para aprender a protegerse de amenazas en el mundo digital.

Bautizada “31 días de cyber”, la iniciativa educativa junta a más de una decena de expertos en el campo de la seguridad digital para ofrecer contenido de relevancia a cualquier persona que use internet, celulares o redes sociales.

Las cápsulas diarias se publican en 31diasdecyber.org, durante todo octubre, mes de la conciencia sobre la ciberseguridad. Cada día se develará un nuevo curso en formato de video con una duración de entre 3 y 10 minutos, se informó.

“Queremos llevar la ciberseguridad a un lenguaje que todos puedan entender y, sobre todo, aplicar. No pretendemos convertir a las personas en expertos ni enseñarles a investigar un ataque; queremos que puedan reconocer cuando algo no parece normal, detenerse antes de actuar y saber cómo actuar ante posibles riesgos digitales y pedir ayuda”, expuso mediante comunicado Nannette Martínez Ortiz, presidenta de Onboard LLC y responsable de la campaña educativa. “Una decisión correcta a tiempo es la herramienta de ciberseguridad más efectiva”.

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El aprendizaje estará organizado alrededor de cuatro acciones fundamentales: prevenir, mediante mejores hábitos antes de que ocurra un incidente; protegerse, incorporando controles y prácticas de seguridad; detectar, identificando señales que pueden indicar un riesgo; y actuar, sabiendo qué hacer y cuándo buscar ayuda ante una situación sospechosa.

La plataforma ofrece una dinámica de aprendizaje diseñada para que cada participante avance a su propio ritmo.

Al final de cada módulo, se brinda un cuestionario de cinco preguntas de opción múltiple para validar lo aprendido.

En caso de seleccionar una respuesta incorrecta, el sistema explica de forma inmediata la razón para afianzar el aprendizaje correctivo. Al completar la evaluación, el usuario recibe automáticamente en su correo electrónico una constancia digital de finalización, la cual sirve como evidencia de capacitación continua para presentar ante patronos u organizaciones, agregó Martínez.

El programa incorpora un sistema de incentivos dividido en 11 categorías: continuidad de negocios, descargas peligrosas, identidad y accesos seguros, ingeniería social, inteligencia artificial, protección de datos, respuesta a incidentes, roles y responsabilidades, seguridad en el trabajo, protección de dispositivos, así como trabajo remoto y conexión segura.

Finalmente, las personas que completen los 31 módulos durante el presente mes recibirán el Certificado del Programa. Quienes no puedan completar el contenido en la fecha de publicación podrán acceder posteriormente a los módulos archivados.