Tras problema de ciberseguridad: posponen citas en los CESCO
El Departamento de Transportación y Obras Públicas informó sobre un intento de ataque cibernético el pasado 23 de marzo
24 de marzo de 2026 - 3:31 PM
24 de marzo de 2026 - 3:31 PM
Los sistemas de monitoreo del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) detectaron, el pasado lunes, 23 de marzo de 2026, un intento de ataque cibernético en los sistemas de información de los Centros de Servicios al Conductor (CESCO), informó este martes la esa agencia y la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología (PRITS), a través de un breve comunicado de prensa.
Según la misiva, desde el momento del descubrimiento, se tomaron medidas preventivas desconectando los sistemas del DTOP. Sin embargo, al momento, no hay evidencia de filtración de datos ya que el sistema de monitoreo logró detener el ataque.
“Los equipos continúan trabajando y estaremos brindando más información”, señala la comunicación escrita.
El DTOP dijo que, como parte del protocolo establecido, equipos técnicos especializados continúan evaluando el alcance del evento y validando los sistemas para garantizar la integridad de la información.
“Como medida de precaución, se han pospuesto temporalmente las citas para servicios en los CESCO, las cuales serán reprogramadas. Se estará informando oportunamente a los ciudadanos sobre los próximos pasos”, añade.
Tanto el DTOP como PRITS reiteraron su compromiso con la protección de la información de los ciudadanos.
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