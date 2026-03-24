Tras problema de ciberseguridad: posponen citas en los CESCO

Los sistemas de monitoreo del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) detectaron, el pasado lunes, 23 de marzo de 2026, un intento de ataque cibernético en los sistemas de información de los Centros de Servicios al Conductor (CESCO), informó este martes la esa agencia y la Oficina de Innovación y Servicios de Tecnología (PRITS), a través de un breve comunicado de prensa.

Según la misiva, desde el momento del descubrimiento, se tomaron medidas preventivas desconectando los sistemas del DTOP. Sin embargo, al momento, no hay evidencia de filtración de datos ya que el sistema de monitoreo logró detener el ataque.

“Los equipos continúan trabajando y estaremos brindando más información”, señala la comunicación escrita.

Según el DTOP, no hay evidencia de filtración de datos ya que el sistema de monitoreo logró detener el ataque. (Xavier Araújo)

El DTOP dijo que, como parte del protocolo establecido, equipos técnicos especializados continúan evaluando el alcance del evento y validando los sistemas para garantizar la integridad de la información.

“Como medida de precaución, se han pospuesto temporalmente las citas para servicios en los CESCO, las cuales serán reprogramadas. Se estará informando oportunamente a los ciudadanos sobre los próximos pasos”, añade.

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