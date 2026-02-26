Opinión
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cesco de Mayagüez cierra sus puertas hasta nuevo aviso: estas son las alternativas de servicio

Tras una inspección en las instalaciones, se identificaron daños y deficiencias que requieren un análisis más exhaustivo

26 de febrero de 2026 - 1:02 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una imagen de archivo de un Cesco. (El Nuevo Día)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

El Centro de Servicios al Conductor (Cesco) en Mayagüez permanecerá cerrado de manera indefinida, luego que, al concluir una inspección de las instalaciones, se identificaran daños y deficiencias que requieren un análisis más exhaustivo.

RELACIONADAS

Así lo anunció este jueves el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González Montalvo, quien informó que la determinación se tomó como medida preventiva y en aras de salvaguardar la seguridad de empleados y ciudadanos que diariamente visitan la oficina.

“Ante cualquier señalamiento que pueda comprometer la seguridad de nuestro personal o de los ciudadanos, actuamos con responsabilidad y diligencia. Esta es una decisión preventiva mientras se completan las evaluaciones técnicas correspondientes”, expresó el funcionario, en un comunicado de prensa.

Actualmente, indicó, el DTOP se encuentra identificando un local temporero en la región oeste para restablecer los servicios a la mayor brevedad posible. Una vez se tengan detalles concretos sobre la ubicación y fecha de reapertura, dijo, se informará.

Alternativas de servicio

Mientras tanto, González Montalvo precisó que los ciudadanos pueden realizar sus trámites en otros Cesco y en los Centros de Servicios Integrados (CSI) cercanos. Para conocer la lista completa de localidades disponibles y sus horarios de servicio, pueden acceder a las plataformas digitales de Cesco o CSI.

Finalmente, el DTOP exhortó a los ciudadanos a verificar disponibilidad de citas y servicios en línea antes de acudir a cualquier oficina.

