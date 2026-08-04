Vuelve la suerte: se llevan premio secundario de $50,000 en Powerball
Nadie se llevó el premio mayor, por lo cual se eleva a $786 millones para el sorteo del miércoles
4 de agosto de 2026 - 6:43 AM
4 de agosto de 2026 - 6:43 AM
Un boleto vendido en Puerto Rico resultó premiado en la noche del lunes con $50,000 en el sorteo del Powerball.
El jugador afortunado le dio una segunda oportunidad a la suerte y acertó cuatro números, más el bolo rojo, bajo la modalidad de Double Play.
Los números bajo Double Play fueron 11, 15, 21, 28 y 33, más el bolo rojo 6.
Nadie se llevó los $10 millones que es el premio mayor de esta modalidad, que permite que, por $1 adicional, las jugadas sean elegibles para un segundo sorteo.
Asimismo, tampoco se llevaron el premio mayor del sorteo regular de Powerball en la noche del lunes.
Los números del sorteo fueron 8, 30, 41, 48 y 54, más el bolo rojo 4.
Ante esto, el “jackpot” se eleva para el sorteo del miércoles a unos $786 millones.
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