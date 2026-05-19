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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La expansión de CooperVision continúa, pero ajusta sus planes

La manufacturera de lentes de contacto descartó desarrollar su proyecto en Ponce y analiza otras localidades

19 de mayo de 2026 - 9:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En abril de 2023, El Nuevo Día reseñó parte del plan de expansión de CooperVision al reportar que la empresa se apresta a invertir cerca de $250 millones en tres años para expandir sus instalaciones en Juana Díaz. (Isabel Ferré Sadurní)
Efraín Montalbán Ríos
Por Efraín Montalbán Ríos
Periodista de Negociosefrain.montalban@gfrmedia.com

El compromiso de inversión de unos $500 millones para la expansión de la fabricante de lentes de contacto CooperVision Manufacturing Puerto Rico, continúa, pero con un cambio de planes en la localización, informó la Compañía de Fomento Industrial (Pridco).

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La compañía adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) indicó a El Nuevo Día que la manufacturera se encuentra analizado otras localidades para su expansión en el área sur de la isla.

Inicialmente, la empresa había considerado levantar su proyecto en la Finca Multeado Estrella, de unas 150 cuerdas de terreno y donde operaba la farmacéutica Roche, en Ponce.

“Los planes de expansión de CooperVision en Puerto Rico continúan vigentes y no se han cancelado. La empresa mantiene su compromiso de inversión por sobre $279 millones en proyectos de expansión de almacén y líneas de manufactura en Juana Díaz, así como un proyecto de logística en Ponce”, comunicó Roberto Lefranc Fortuño, director ejecutivo de Pridco.

La polémica con la expansión de CooperVision se da luego de que trascendiera en medios locales y en redes sociales una carta de Lefranc Fortuño al ex director ejecutivo de la Administración de Terrenos, Víctor Roberto Segarra, en la que se informa que la empresa había desistido de continuar su plan de expansión en Ponce.

“En aras de mantener al tanto con la información más actualizada, informamos que al día de ayer (5 de mayo) CooperVision nos comunicó haber desistido de continuar su plan de expansión en la Finca Multeado Estrella. Si bien la noticia nos causa gran pesar, Pridco continuará explorando alternativas para fomentar el desarrollo de la empresa, para beneficio de la región sur y de toda la isla”, lee la carta de Pridco difundida públicamente por Bonita Radio.

El recién nombrado subsecretario del DDEC no detalló las razones por las cuales la empresa desistió de continuar el proyecto en los terrenos previamente acordados.

En abril de 2023, El Nuevo Día reseñó parte del plan de expansión de CooperVision, cuando la empresa comunicó que invertiría cerca de $250 millones en tres años para expandir sus instalaciones en Juana Díaz y adquirir un sofisticado equipo para elaborar lentes de contacto.

Se anunció además que la expansión incluía varios proyectos, como la conversión de un almacén de 22,000 pies cuadrados a un cuarto de manufactura, donde se instalarán tres nuevas células de fabricación de lentes de alto volumen y automatizados. De igual manera, añadirían 120,000 pies cuadrados, con el potencial de agregar otras once células de manufactura, para elevar la producción a hasta 1,000 millones de lentes.

Otro de los proyectos abarcaba la expansión del edificio principal de CooperVision en Juana Día con 100,000 pies cuadrados para crear más espacio al almacén.

Estos proyectos estaban dispuestos a crear unos 700 nuevos empleos.

“Pridco continúa comprometido con su inversión en CooperVision y ya hemos desembolsado $24.3 millones de nuestra inversión que totaliza $52 millones que fueron asignados a estos proyectos”, indicó Lefranc Fortuño. “Reitero que CooperVision continúa en comunicación con mi oficina y comprometidos con continuar expandiendo en la isla”.

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Compañía de Fomento IndustrialDepartamento de Desarrollo Económico y ComercioManufacturaCoopervision
ACERCA DEL AUTOR
Efraín Montalbán Ríos
Efraín Montalbán RíosArrow Icon
Por los pasados cinco años, Efraín Montalbán Ríos ha ejercido como periodista y productor en distintos medios de comunicación locales. Es egresado de la Escuela de Comunicación –ahora facultad- de la...
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