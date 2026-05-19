La expansión de CooperVision continúa, pero ajusta sus planes

El compromiso de inversión de unos $500 millones para la expansión de la fabricante de lentes de contacto CooperVision Manufacturing Puerto Rico, continúa, pero con un cambio de planes en la localización, informó la Compañía de Fomento Industrial (Pridco).

La compañía adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) indicó a El Nuevo Día que la manufacturera se encuentra analizado otras localidades para su expansión en el área sur de la isla.

Inicialmente, la empresa había considerado levantar su proyecto en la Finca Multeado Estrella, de unas 150 cuerdas de terreno y donde operaba la farmacéutica Roche, en Ponce.

“Los planes de expansión de CooperVision en Puerto Rico continúan vigentes y no se han cancelado. La empresa mantiene su compromiso de inversión por sobre $279 millones en proyectos de expansión de almacén y líneas de manufactura en Juana Díaz, así como un proyecto de logística en Ponce”, comunicó Roberto Lefranc Fortuño, director ejecutivo de Pridco.

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La polémica con la expansión de CooperVision se da luego de que trascendiera en medios locales y en redes sociales una carta de Lefranc Fortuño al ex director ejecutivo de la Administración de Terrenos, Víctor Roberto Segarra, en la que se informa que la empresa había desistido de continuar su plan de expansión en Ponce.

“En aras de mantener al tanto con la información más actualizada, informamos que al día de ayer (5 de mayo) CooperVision nos comunicó haber desistido de continuar su plan de expansión en la Finca Multeado Estrella. Si bien la noticia nos causa gran pesar, Pridco continuará explorando alternativas para fomentar el desarrollo de la empresa, para beneficio de la región sur y de toda la isla”, lee la carta de Pridco difundida públicamente por Bonita Radio.

El recién nombrado subsecretario del DDEC no detalló las razones por las cuales la empresa desistió de continuar el proyecto en los terrenos previamente acordados.

En abril de 2023, El Nuevo Día reseñó parte del plan de expansión de CooperVision, cuando la empresa comunicó que invertiría cerca de $250 millones en tres años para expandir sus instalaciones en Juana Díaz y adquirir un sofisticado equipo para elaborar lentes de contacto.

Se anunció además que la expansión incluía varios proyectos, como la conversión de un almacén de 22,000 pies cuadrados a un cuarto de manufactura, donde se instalarán tres nuevas células de fabricación de lentes de alto volumen y automatizados. De igual manera, añadirían 120,000 pies cuadrados, con el potencial de agregar otras once células de manufactura, para elevar la producción a hasta 1,000 millones de lentes.

Otro de los proyectos abarcaba la expansión del edificio principal de CooperVision en Juana Día con 100,000 pies cuadrados para crear más espacio al almacén.

Estos proyectos estaban dispuestos a crear unos 700 nuevos empleos.