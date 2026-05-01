“Le fallaron a Puerto Rico”: Pablo José Hernández arremete contra el PNP

Río Grande - El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernandez Rivera, responsabilizó este viernes al Partido Nuevo Progresista (PNP) de debilitar la gestión de Puerto Rico en la capital federal por sus “peleas internas”.

A juicio del también presidente del Partido Popular Democrático (PPD), estas pugnas han retrasado esfuerzos en el Congreso estadounidense para asegurar los fondos de Medicaid que sostienen el Plan Vital.

“Por culpa de estas peleas internas, tuvimos al presidente del Senado (Thomas Rivera Schatz) ir por un lado y al gobierno de Puerto Rico ir por otro lado, en vez de ir unido, como debería ser”, dijo Hernández Rivera.

Insistió, además, en que, para lograr el desarrollo económico de la isla, los funcionarios deben enfocarse en gobernar y no en “peleas chiquitas”.

Por los pasados años, se ha advertido sobre el efecto adverso que tendría para la economía de Puerto Rico la pérdida de fondos federales que se utilizan para financiar el programa Medicaid, un asunto que la Junta de Supervisión Fiscal ha recalcado que se debe atender tanto a nivel local como federal.

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Como parte de su alocución ante cientos de líderes empresariales en la Convención Anual 2026 de la Asociación de Industriales de Puerto Rico, el comisionado residente mencionó que el gobierno federal es consciente de la importancia del tema para Puerto Rico, pero ha pedido información que sustente lo que se solicita.

Esta información, según Hernández Rivera, debe ser provista por el Departamento de Salud y la Administración de Seguros de Salud (ASES).

“El gobierno de Puerto Rico tiene que proveer unos datos y rendir un informe que todavía no se ha rendido. Y yo no dudo que parte de eso sea porque la gobernadora (Jenniffer González Colón), teniendo que estar involucrada en estas peleas, no ha podido darle la atención que este tema es necesario”, sostuvo el funcionario, en un aparte con la prensa.

Asimismo, a preguntas de El Nuevo Día, habló sobre la exclusión de la transición del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés) de un proyecto aprobado por la Cámara baja federal, donde aseguró que el Partido Republicano le falló a Puerto Rico.

“Lamentablemente, quienes le fallaron a Puerto Rico fueron los congresistas del Partido Republicano, al que pertenece la gobernadora. Personas que se creen que, con poner en el informe que apoyan una transición a largo plazo, pero no legislarla, están ayudando a Puerto Rico. Le fallaron a Puerto Rico”, dijo Hernández Rivera.

Destacó, a su vez, que está buscando aliados para esa medida en el Senado de Estados Unidos, y aseguró que un grupo de senadores del Partido Demócrata presentarán el tema de la transición de Puerto Rico del PAN al SNAP.

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El problema en el gabinete es del PNP

Luego de que el portavoz del PPD en el Senado, Luis Javier Hernández, refirió al Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental a la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, por presunto perjurio y promover un alza en compensación a un proveedor de servicios, el comisionado residente insistió en que se trata de un problema de la Palma.

“Esto no se va a resolver simplemente cambiando de funcionario, sino que ya es un problema que está engranado dentro de la gobernanza del PNP y que la gente debe tomar nota por si ellos deciden hacer lo que han hecho en los últimos cuatro años, que es cambiar de candidato a mitad del camino”, dijo.

Roig Fuertes fue referida a Justicia, en 2022, por Carlos Mellado, exsecretario de Salud, por un presunto vínculo con la otorgación de un contrato por $60,000 mensuales al Hogar Hacienda Don Luis para el cuidado de un participante.