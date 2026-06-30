No hay “voluntad” para negociar, dice la gobernadora sobre los bonistas de la AEE

La gobernadora Jenniffer González Colón sostuvo que no importa la cantidad de dinero que pueda ofrecerse, entre los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) no hay la “voluntad” que se necesita para llegar a un acuerdo que ponga fin al proceso de quiebra de la empresa estatal.

González Colón dijo que la divulgación hecha por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en torno a la propuesta que el organismo presentó el pasado 1 de junio es muestra de que los bonistas no acogieron la propuesta.

“Ayer (lunes) fui informada por la (JSF) que ellos propusieron temprano en el mes de junio una propuesta de mediación como parte de sus ofertas a los bonistas”, dijo la mandataria.

“Pero la cantidad que propusieron no fue aceptada por los bonistas”, agregó González Colón

“Obviamente, no hay una aceptación”, continuó la mandataria al señalar que a ello responde la divulgación.

El grupo organizado de bonistas de la AEE, que se disputa con la JSF, declinó hacer comentarios sobre la propuesta.

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“Creo que eso evidencia, una vez más, que no importa cuánto el gobierno de Puerto Rico, en este caso la (JSF) ofrezca o ponga sobre la mesa (para modificar) bonos que se vendieron a una cantidad y que en este momento, los acreedores quieren literalmente casi cobrar al 100% de lo que (compraron) literalmente a bajo precio, es una evidencia de que no importa cuánto se ofrezca, o la buena fe o la buena voluntad del gobierno de sentarse a negociar una deuda, no hay esa voluntad de la otra parte”, dijo González Colón.

Este martes, la JSF informó al mercado municipal que, en un intento por poner fin al proceso de Título III de la AEE, ofreció a los bonistas unos $3,000 millones o unos 35 centavos de dólar. Hace dos años y medio, la JSF ofreció a los bonistas una recuperación de 19 centavos de dólar.

La oferta, de la que no se proveyeron los términos o fuente de repago, se podía estructurar en efectivo, en una combinación de efectivo y bonos asegurados, según el director ejecutivo de la JSF, Robert F. Mujica.

¿Y esa oferta, gobernadora, usted la avala? ¿Cuál es su impresión?

-Esa fue la oferta que hizo (la JSF) a través de los mediadores. La negociación por parte de la (JSF). Y aún ellos, que llevan más de dos años, tres años, tratando de hacer esas negociaciones, no encontraron (respaldo) -siendo el número más alto que se ha ofrecido hasta este momento- fue rechazada.

González Colón, quien durante la campaña electoral aseguró que la deuda de la AEE podía pagarse con el dinero que posee el Fondo General, catalogó la oferta como “una cifra bastante alta y aún así fue rechazada”.

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La JSF no precisó qué apoyo, si alguno, recibió la propuesta y tampoco reveló si la oferta que se hizo tenía alguna fecha límite.

La propuesta, sin embargo, se produjo en medio del proceso para dirimir la reclamación contable de los bonistas de la AEE, quienes alegan que aparte de los $12,000 millones en principal e interés que les adeuda la empresa eléctrica, también se les adeuda unos $3,700 millones, dinero que la empresa eléctrica debió reservar para pagar la deuda y en su lugar, lo gastó en otros fines.

“Eso te evidencia que no es una cuestión de sentarse a negociar de buena fe. En este caso (los bonistas), están buscando básicamente el 100% del valor por dólar”, dijo González Colón.