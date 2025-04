La “imprudencia” de no actuar

“Me parece surreal, estar viendo que el gobierno federal está tratando de cuadrar su presupuesto para cerrar un déficit de unos $2 billones (trillions, en inglés) y pensar que eso no nos afectaría, para mí, pensar así no es prudente. En realidad, esa postura es una imprudencia”, prosiguió Parés Alicea.

¿De dónde sale el dinero que ingresa el gobierno?

Va a haber recortes

La posición financiera de Puerto Rico

Sin espacio para tomar prestado

“Ahora, no hay alternativa, no hay posibilidad de correr déficit. Antes se corría el presupuesto con deuda, se emitían Trans (Bonos de Anticipación al Recibo de Impuestos). Ahora, eso no está y no hay acceso al mercado”, dijo Zaragoza, haciendo referencia al hecho de que luego de la aprobación del Plan de Ajuste (PDA) del gobierno central, por ley, Puerto Rico no puede tomar prestado para cubrir gastos operacionales.