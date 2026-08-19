Amazon ampliará servicio de entrega de paquetes mediante drones a 500 ciudades de Estados Unidos

Es posible que, para finales de año, millones de personas más puedan recibir paquetes de Amazon más pequeños y ligeros entregados por drones, según un plan anunciado este miércoles por la empresa para ampliar el servicio de reparto aéreo a las zonas suburbanas de casi 500 ciudades de Estados Unidos.

Los clientes podrían recibir los envíos mediante drones en tan solo 30 minutos, según ha informado Amazon en un comunicado de prensa. Los drones pueden transportar paquetes de hasta 5 libras.

El plan intensificará la competencia entre Amazon y Walmart por ofrecer a los consumidores los plazos de entrega más rápidos. Ambos gigantes recurren a una combinación de drones y repartidores para entregar todo lo que los consumidores han pedido.

El plan de Amazon multiplicaría por más de seis su servicio de reparto con drones en todo el país, llegando a cientos de nuevas localidades, entre ellas las áreas metropolitanas de Chicago, Atlanta, Cleveland y Boise. Los drones volarán principalmente en las afueras, lejos de los rascacielos y los principales aeropuertos, que podrían causar problemas.

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Crecen rápidamente

Los drones de Amazon ya han entregado cientos de miles de paquetes este año, pero, incluso tras esta expansión, los drones seguirán gestionando solo una pequeña parte de los cientos de millones de entregas de paquetes que se realizan cada año. Además de que solo pueden transportar 5 libras, los drones que fabrica Amazon se enfrentan a innumerables retos, desde la cobertura arbórea hasta el paisajismo y las piscinas hinchables, que pueden dificultar la búsqueda de una buena zona de entrega.

Además, hay que superar obstáculos normativos en todas las comunidades en las que Amazon quiere establecer sus operaciones. Las preocupaciones por el ruido también suponen un posible reto.

1 / 10 | Entramos a 787Hub: así los clientes de Amazon recogen sus paquetes. La primera tienda de 787Hub abrió en 2023 en Carolina. En ese entonces, solo recibía 10 paquetes diarios. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 10 Entramos a 787Hub: así los clientes de Amazon recogen sus paquetes La primera tienda de 787Hub abrió en 2023 en Carolina. En ese entonces, solo recibía 10 paquetes diarios. Ramon "Tonito" Zayas Compartir

“Sigue siendo un experimento. Todavía estamos en fase de prueba y aprendizaje”, afirmó Sucharita Kodali, analista del sector minorista en Forrester.

Walmart también utiliza drones en algunos establecimientos como parte de su servicio de reparto, pero la parte fundamental de su red se basa en los repartidores, que llevan los pedidos directamente desde sus tiendas hasta los clientes. Walmart no respondió de inmediato el miércoles al anuncio de Amazon, pero el gigante minorista afirmó a principios de este año que tenía previsto ampliar el servicio de reparto con drones a 150 tiendas más en colaboración con Wing, una división de Alphabet, con el objetivo de contar con 270 puntos de reparto con drones para 2027.

Podría atraer pedidos al principio

Al principio, es posible que los consumidores soliciten que se les entregue algo mediante un dron por curiosidad, pero no está claro con qué frecuencia seguirán utilizando el servicio, y Amazon todavía está analizando la viabilidad económica, afirmó Kodali.

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El servicio será gratuito para los socios de Amazon Prime que realicen pedidos por un valor superior a $50, pero los pedidos de menor importe tendrán un coste de $2.99 para los socios. Los que no sean socios pagarán $4.99 por la entrega mediante dron.

Los socios Prime disfrutan de envíos gratuitos, mientras que los que no lo son pagan una tarifa fija si el pedido es inferior a 35 dólares en el caso del envío estándar, o de hasta $12.99 para los envíos en el mismo día, cuando estén disponibles.

Kodali afirmó que los drones podrían resultar más útiles para determinados envíos ligeros que se necesitan con urgencia, como los medicamentos con receta.

DoorDash y otras empresas de reparto también están probando el uso de drones para entregar comida y otros productos.

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Entrega mediante drones formará parte de la oferta

El director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, comunicó a los accionistas en su carta anual de abril que la empresa ha aprendido mucho gracias a las pruebas con drones realizadas en 11 emplazamientos repartidos por Arizona, Florida, Kansas, Luisiana, Míchigan, Nebraska y Texas. En cada una de estas ubicaciones, los drones despegan desde un almacén de Amazon y cubren unas 175 millas cuadradas, por lo que se necesitan varios puntos de despegue para dar servicio a una gran área metropolitana.

“Prime Air cuenta ahora con un modelo escalable, tiene previsto prestar servicio a comunidades con 30 millones de clientes para finales de año y espera entregar 500 millones de paquetes antes de que termine esta década (con el objetivo de realizar las entregas en menos de 30 minutos)”, escribió Jassy.

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Amazon también sigue invirtiendo en sus almacenes, en centros logísticos más pequeños y más cercanos a los clientes, y en su flota de camiones, en un contexto en el que la empresa compite por entregar los paquetes en cuestión de minutos u horas, en lugar de días.