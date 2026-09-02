Chevron apuesta fuerte: invertirá $7,000 millones para expandir operaciones en Venezuela

La gigante petrolera Chevron ha confirmado que ampliará sus operaciones en Venezuela, apenas unos días después de que el presidente Donald Trump anunciara un ambicioso acuerdo para explotar las reservas petrolíferas del país y conceder al Pentágono una participación en los beneficios.

Chevron anunció el miércoles que se le han asignado nuevas áreas en el Cinturón del Orinoco, donde la empresa ya cuenta con una presencia consolidada. Los planes de la empresa conjunta incluyen invertir más de 7,000 millones de dólares en los próximos cinco años, lo que supondrá más que duplicar la producción hasta alcanzar aproximadamente 600,000 barriles al día en comparación con 2026.

“La trayectoria de Chevron en Venezuela se remonta a más de un siglo, y nuestra mayor presencia en el país refleja nuestra confianza en su enorme potencial en materia de recursos y en su capacidad para competir por la inversión dentro de nuestra cartera durante décadas”, afirmó el consejero delegado Mike Wirth en un comunicado. “Gracias a unas condiciones mejoradas y a una superficie adicional, estamos reforzando una cartera que creemos que puede generar un crecimiento atractivo de la producción de petróleo a bajo coste, respaldar el suministro energético y crear un valor diferenciado a largo plazo”.

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El anuncio se produce un día después de que un funcionario estadounidense, que informó a los periodistas sobre el anuncio previsto, dijera que se esperaba que responsables de Chevron y el secretario de Energía, Chris Wright, visitaran Venezuela el miércoles, donde se daría a conocer oficialmente la nueva inversión. El funcionario habló bajo condición de anonimato, de acuerdo con las normas establecidas por la Casa Blanca para la llamada.