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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El Centro Unido de Detallistas alerta que la crisis del agua provoca pérdidas millonarias

La organización estimó que las pequeñas y medianas empresas de Puerto Rico enfrentan hasta $20 millones en pérdidas por día

22 de julio de 2026 - 2:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El CUD advirtió que algunos de los municipios más afectados son Canóvanas, Río Grande, San Lorenzo, Comerío, Loíza, Cidra, San Juan, Guaynabo y Bayamón. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Itzel Rivera
Por Itzel Rivera
Periodistaitzel.rivera@gfrmedia.com

La crisis de agua que afecta a distintas regiones de Puerto Rico está provocando pérdidas económicas de entre $18 millones y $20 millones diarios a pequeñas y medianas empresas (pymes), según estimó el Centro Unido de Detallistas (CUD).

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El presidente de la organización, Ramón Barquín III, sostuvo que las averías en la infraestructura de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), junto con los planes de racionamiento por sequía, han complicado las operaciones de comercios en municipios como Canóvanas, Río Grande, San Lorenzo, Comerío, Loíza, Cidra, San Juan, Guaynabo y Bayamón.

De acuerdo con el CUD, muchos comerciantes han tenido que destinar hasta $700 diarios para contratar camiones cisterna, comprar agua embotellada y dar mantenimiento a sistemas privados con el fin de continuar operando y cumplir con los requisitos de salubridad.

La entidad afirmó que la situación afecta, particularmente, a negocios cuya operación depende de un suministro constante de agua, como lavanderías, salones de belleza, centros de cuido, restaurantes y otros establecimientos de alimentos.

Las palabras “46 días sin agua” en el cristal de Café Regina resume la situación que enfrenta este negocio en la calle Loíza, en Santurce. Sus dueños mantienen un conteo de los días sin servicio ante la falta de una solución.Para poder mantener sus puertas abiertas, Café Regina depende de varias cisternas instaladas en el exterior del local, que sus empleados revisan diariamente para calcular cuánto tiempo más pueden operar.Las interrupciones del servicio han generado gastos adicionales y cambios operacionales en restaurantes y comercios de la zona, en medio de los retos recientes del sistema de agua potable.
1 / 10 | Entre cisternas y cubos: así sobreviven negocios sin agua en la calle Loíza. Las palabras “46 días sin agua” en el cristal de Café Regina resume la situación que enfrenta este negocio en la calle Loíza, en Santurce. Sus dueños mantienen un conteo de los días sin servicio ante la falta de una solución. - Carlos Rivera Giusti/Staff

“Sostener un negocio en Puerto Rico se ha convertido en una carrera de obstáculos financieros. No podemos exigirle competitividad a un comerciante local cuando se ve forzado a gastar $700 al día solo para garantizar agua corriente a su local”, sostuvo el ejecutivo en declaraciones escritas.

El presidente del CUD añadió que la falta de estabilidad en los servicios esenciales genera un efecto dominó que destruye la confianza empresarial, ahuyenta la inversión y arriesga a miles de empleos.

“Exigimos una reingeniería inmediata en los planes de contingencia de la AAA, transparencia en los niveles de los embales y soluciones de infraestructura definitivas que pongan fin a este colapso económico diario”, expresó.

Tags
agua potableAAACentro Unido de DetallistasEmpresas puertorriqueñas
ACERCA DEL AUTOR
Itzel Rivera
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Itzel Rivera es una periodista y productora natural de Vega Baja, Puerto Rico. Comenzó su carrera como productora digital en el programa de análisis político "Jugando Pelota Dura" por TeleOnce....
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