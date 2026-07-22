El Centro Unido de Detallistas alerta que la crisis del agua provoca pérdidas millonarias
La organización estimó que las pequeñas y medianas empresas de Puerto Rico enfrentan hasta $20 millones en pérdidas por día
22 de julio de 2026 - 2:40 PM
22 de julio de 2026 - 2:40 PM
La crisis de agua que afecta a distintas regiones de Puerto Rico está provocando pérdidas económicas de entre $18 millones y $20 millones diarios a pequeñas y medianas empresas (pymes), según estimó el Centro Unido de Detallistas (CUD).
El presidente de la organización, Ramón Barquín III, sostuvo que las averías en la infraestructura de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), junto con los planes de racionamiento por sequía, han complicado las operaciones de comercios en municipios como Canóvanas, Río Grande, San Lorenzo, Comerío, Loíza, Cidra, San Juan, Guaynabo y Bayamón.
De acuerdo con el CUD, muchos comerciantes han tenido que destinar hasta $700 diarios para contratar camiones cisterna, comprar agua embotellada y dar mantenimiento a sistemas privados con el fin de continuar operando y cumplir con los requisitos de salubridad.
La entidad afirmó que la situación afecta, particularmente, a negocios cuya operación depende de un suministro constante de agua, como lavanderías, salones de belleza, centros de cuido, restaurantes y otros establecimientos de alimentos.
“Sostener un negocio en Puerto Rico se ha convertido en una carrera de obstáculos financieros. No podemos exigirle competitividad a un comerciante local cuando se ve forzado a gastar $700 al día solo para garantizar agua corriente a su local”, sostuvo el ejecutivo en declaraciones escritas.
El presidente del CUD añadió que la falta de estabilidad en los servicios esenciales genera un efecto dominó que destruye la confianza empresarial, ahuyenta la inversión y arriesga a miles de empleos.
“Exigimos una reingeniería inmediata en los planes de contingencia de la AAA, transparencia en los niveles de los embales y soluciones de infraestructura definitivas que pongan fin a este colapso económico diario”, expresó.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: