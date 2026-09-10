El Nuevo Día estrenará “Lo de Hoy”, su nuevo programa de noticias en vivo

El videopódcast se transmite de lunes a jueves a las 8:00 a.m. por elnuevodia.com y el canal de Youtube de El Nuevo Día.

El Nuevo Día estrenará el próximo lunes, 14 de septiembre, Lo de Hoy, un nuevo programa digital de noticias en vivo que ofrecerá a las audiencias la información esencial para comenzar el día, acompañada de entrevistas y análisis.

El espacio, concebido como un videopódcast, se transmitirá de lunes a jueves a las 8:00 a.m. desde la redacción de GFR Media. Las personas podrán verlo en tiempo real a través de elnuevodia.com, así como en los canales de El Nuevo Día en YouTube y Facebook.

La transmisión mediante streaming permitirá que la audiencia se conecte desde cualquier dispositivo y siga la conversación dondequiera que se encuentre. Una vez concluida cada emisión en vivo, el programa permanecerá disponible en el canal de YouTube del periódico para quienes deseen verlo posteriormente.

Además, los momentos más relevantes de cada edición se compartirán mediante las cuentas de El Nuevo Día en Instagram, TikTok y Facebook, ampliando el alcance de las entrevistas, los análisis y las noticias discutidas durante el programa.

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De izquierda a derecha, José Orlando Delgado, editor sénior de Medios Digitales; Joanisabel González, editora de Negocios; Gloria Ruiz Kuilan, reportera; y Benjamín Torres Gotay, editor sénior de Proyectos Especiales. (Ramon "Tonito" Zayas)

“Por 56 años, El Nuevo Día se ha consolidado como el medio de comunicación preferido por los puertorriqueños para mantenerse informados sobre lo que ocurre en la isla y el mundo. Con Lo de Hoy, iniciamos una nueva etapa que amplía esa misión: no solo contar las noticias, sino también ofrecer contexto y análisis de la mano de quienes las investigan y las cubren cada día: nuestros reporteros y editores. A la vez, nos acercamos a las audiencias en las plataformas donde eligen informarse, manteniendo como norte el periodismo riguroso y confiable que hoy es más necesario que nunca frente a la desinformación”, sostuvo la directora general de GFR Media, Yalixa Rivera Cruz.

Lo de Hoy será moderado por José Orlando Delgado Rivera, periodista y editor sénior de Medios Digitales de El Nuevo Día. El programa contará, además, con la participación de otros periodistas del diario, entre ellos Gloria Ruiz Kuilan, Benjamín Torres Gotay y Joanisabel González, quienes aportarán su experiencia y conocimiento sobre los principales temas de actualidad. También habrán intervenciones del periodista Alex Figueroa Cancel desde el lugar de la noticia.

De lunes a jueves, el espacio también recibirá a protagonistas de las noticias que marcan la agenda diaria, así como a analistas y expertos que ayudarán a explicar y contextualizar los acontecimientos más relevantes de Puerto Rico y el mundo.

La producción de Lo de Hoy está a cargo de Keyla Rodríguez, productora de El Nuevo Día. (alexis.cedeno)

La propuesta combinará la inmediatez característica de una transmisión en vivo con el análisis necesario para que la audiencia comprenda mejor el alcance y las posibles repercusiones de los sucesos del día. El formato será ágil, accesible y diseñado para los hábitos de consumo de las audiencias digitales.

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Con el estreno de Lo de Hoy, El Nuevo Día fortalecerá su oferta de contenido audiovisual, que actualmente incluye los pódcasts Página Abierta, Sala Empresarial, Tiempo Extra, Desde Washington y Cara a Cara ante el Mundo.

El lanzamiento también marca el comienzo de una apuesta audiovisual más amplia del periódico, dirigida a continuar innovando en la manera de presentar su contenido periodístico y responder a las preferencias de las audiencias, particularmente ante el creciente consumo de programación mediante streaming y plataformas sociales.

En agosto, El Nuevo Día se posicionó como el medio local de prensa digital más visitado por la población general de Puerto Rico, según el Digital Trends Study 2026 presentado por la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de Puerto Rico (SME, por sus siglas en inglés).