Sentarán al secretario de Hacienda en la silla de los testigos por el caso de Digimedia

El secretario del Departamento de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, tendrá que explicar ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, porqué fue Digimedia LLC fue excluida del proceso de competencia para prestar servicio a la Lotería de Puerto Rico, según José A. Morales Boscio, uno de los abogados de la empresa de publicidad.

La deposición de Pantoja Rodríguez ante la jueza a cargo del caso, Katarina Stipec Rubio, será el próximo 14 de octubre.

“Hay una deposición del secretario de Hacienda que tiene que contestar qué fue lo que ocurrió en este proceso”, dijo Morales Boscio a El Nuevo Día.

Esto se decidió este miércoles durante la primera vista de estatus en la demanda presentada por Digimedia LLC contra el Estado Libre Asociado y Hacienda y en la que se establecieron los próximos pasos para lo que será la etapa de descubrimiento de prueba y otras fechas procesales del caso.

A la vista virtual comparecieron los abogados de Digimedia, Morales Boscio y Alejandra S. Ferrer Pacheco, y por la parte de Hacienda, el abogado Carlos J. Sagardía Abreu.

PUBLICIDAD

El Nuevo Día se comunicó con Sagardía Abreu, pero el abogado indicó que no estaba autorizado para dar expresiones públicas.

Digimedia mantiene viva la disputa en los tribunales de Puerto Rico por el contrato por servicios de publicidad para el Negociado de la Lotería, dependencia que había sido su cliente desde el año 2019, pero que en octubre de 2025, se le otorgó a la agencia Veintinueve de Febrero, Inc. mediante un proceso alegadamente irregular.

Morales Boscio sostuvo que la demanda busca, entre otros remedios, que se declare nula la contratación y las actuaciones posteriores, incluyendo la erogación de fondos públicos por parte de Hacienda.

Digimedia no solo se disputa con la administración de Jenniffer González Colón por el proceso de licitación del Negociado de la Lotería. La empresa también ha ampliado sus reclamos luego de que esta quedara al centro de la controversia que resultó en la renuncia de Sebastián Negrón Reichard a la secretaría del DDEC en mayo pasado.

El abogado salió del cargo tras destituir al secretario auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos, Norberto Almodóvar Vélez, por presuntas irregularidades en un proceso de competencia de servicios publicitarios que se llevaba a cabo en esa agencia y en el que Digimedia se disputaba con JJ Investment Group, empresa que -se alega- tenía el respaldo de la mandataria. González Colón ha negado tal favoritismo.

¿Qué alega Digimedia?

En el caso contra Hacienda, Digimedia alega que en el proceso competitivo, había obtenido la puntuación más alta de parte del comité evaluador, mientras que Veintinueve de Febrero obtuvo el tercer lugar.

PUBLICIDAD

“El problema que tiene el Departamento de Hacienda, que está llamado a ser transparente, a que el interés de la ciudadanía y el pueblo sea cobijado, (es que) no hay ninguna explicación para haber hecho ese salto”, dijo Morales Boscio.

Previamente, el Tribunal de Primera Instancia había emitido un interdicto preliminar a favor de Digimedia y se ordenó a Hacienda informar las razones por las que se apartó de la recomendación del comité evaluador y adjudicó el contrato a Veintinueve de Febrero.

Esa determinación fue llevada a revisión ante el Tribunal de Apelaciones. Ahora, el caso entra en la etapa de descubrimiento de prueba, que incluirá las deposiciones de funcionarios y otras personas involucradas en el proceso.

Digimedia radicó el 17 de diciembre de 2025, una demanda contra el gobierno puertorriqueño, en la que solicitó se declare nulo, y se deje sin efecto, el contrato concedido el 3 de octubre de 2025 a la firma Veintinueve de Febrero, Inc, el cual venció el 30 de junio y ascendió a casi $8.9 millones.

Ese mismo día del vencimiento, Hacienda alegadamente sometió un contrato nuevo por casi $14.9 millones hasta junio de 2027.

La Junta Fiscal tiene dudas

La conferencia inicial del caso se produjo un día después de que Hacienda presentó una moción de desestimación del caso por academicidad, pues la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) le requirió un nuevo proceso competitivo.

En la audiencia, Hacienda hizo referencia a una carta que le envió el asesor legal de la JSF, Jaime A. El Koury, en la que se aprueba el contrato con Veintinueve de Febrero, condicionado a que en un término de 90 días, se realice un nuevo proceso competitivo, pero se dejan establecidas serias dudas de transparencia en la agencia.

PUBLICIDAD

“Entendemos que la determinación del secretario del (Departamento de Hacienda) de dejar sin efecto la recomendación del Comité de Evaluación de adjudicar el Contrato 2026-000178 al proponente que obtuvo la puntuación más alta, sin documentar su justificación en el expediente de la Proceso de Solicitud de Cualificaciones (RFQ, por sus siglas en inglés), plantea serias preocupaciones en cuanto a la transparencia”, lee la carta enviada a Pantoja Rodríguez el 7 de agosto.

En la misma carta, la JSF cuestionó la selección de la empresa que obtuvo el tercer lugar y señaló que Hacienda hubiera cambiado las reglas de la competencia luego de cerrar la convocatoria.

Morales Boscio ripostó al señalar que aunque Hacienda pretenda iniciar un nuevo proceso competitivo, este no elimina la controversia sobre la validez del procedimiento anterior.

“En modo alguno”, respondió Morales Boscio al preguntársele si un nuevo proceso de contratación dejaría sin efecto el recurso legal de Digimedia. “La demanda, está pidiendo que se declare nula la contratación. Y eso tiene unos efectos prácticos. Y en derecho, lo nulo nunca nació. Es dinero del pueblo que tienen que devolverse”, continuó.

El abogado aclaró que Digimedia todavía no ha decidido si participaría nuevamente en el proceso, pues Hacienda aún no ha emitido una nueva convocatoria.

“En su momento, será una vez se reciba la convocatoria, que todavía no existe. Entonces la compañía tomará su decisión”, dijo.

El calendario del caso contempla que la etapa de descubrimiento de prueba concluya el 29 de enero de 2027. Asimismo, las partes podrán presentar una moción dispositiva hasta el 1 de marzo de ese año.

PUBLICIDAD

La conferencia con antelación al juicio está programada para el 1 de julio de 2027, fecha en la que las partes deberán estar preparadas para un eventual juicio, de ser necesario.

La próxima vista de estatus está pautada para el 1 de diciembre.

Patrón de corrupción

En junio pasado, la jueza superior Stipec Rubio autorizó a Digimedia a enmendar su demanda contra Hacienda e incluir al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), alegando un “patrón de corrupción” en la evaluación y concesión de contratos.

En el proceso competitivo en la OGPe, Digimedia también habría competido y obtenido la puntuación más alta, pero en su lugar, por supuestas presiones de La Fortaleza, Almodóvar Vélez habría presionando a dos funcionarias para que el contrato de aproximadamente $2 millones, a ser pagados con fondos federales, se le otorgara a JJ Investment Group.