Jensen Huang ha regresado.

Las próximas semanas podrían determinar si la decisión de Nvidia de volver a nombrarlo director general fue la medida prudente que los empleados, los accionistas y el presidente Donald Trump, que la acogieron con entusiasmo, hicieron creer que era, o si fue un gran error.

Los partidarios de Huang argumentaron que él era indispensable, no solo para la empresa, sino para toda la industria de la inteligencia artificial, que en este momento es un motor importante de la economía. Trump incluso sugirió que el regreso de Huang debería ser celebrado por “el pueblo de Estados Unidos —¡y, de hecho, por el mundo entero!”.

PUBLICIDAD

Pero arrastra algunos problemas que Nvidia aún tiene que resolver. Es probable que Huang haya violado el código de conducta de la empresa. Reconoció haber tenido una relación extramatrimonial con una mujer sospechosa de ser una espía china. Y, dejando de lado los asuntos de seguridad nacional, el inusual estilo de gestión de Huang —que incluía cerrar acuerdos con un simple apretón de manos— habría acabado con la carrera de muchos otros directores ejecutivos.

No es seguro que la segunda etapa de Huang logre sobrevivir a las investigaciones del Congreso, las demandas judiciales y una investigación a cargo de un bufete de abogados contratado por su propia junta directiva. Sin embargo, los inversionistas impulsaron un alza del 31.5% en las acciones de Nvidia el lunes, y los empleados de la empresa corearon el nombre de Huang cuando regresó a la sede central.

A continuación te contamos cómo Huang logró recuperarse a pesar de todas las adversidades, por qué se le considera irreemplazable y cuáles son los retos a los que aún se enfrenta.

Todo empezó con una petición y un mercado bursátil en caída libre

Poco después de que Huang renunciara el 12 de noviembre, comenzó la campaña para que regresara. Una petición empezó a circular en Silicon Valley entre empleados y líderes destacados, entre ellos el director ejecutivo de SpaceX, Elon Musk, quienes abogaban por su regreso.

“Sería un honor para mí responder a estos llamados y regresar como director general”, escribió Huang en las redes sociales a principios de la semana pasada, al tiempo que reconoció que había cometido “graves errores”.

PUBLICIDAD

La empresa rechazó la oferta.

1 / 13 | Infidelidad y espionaje: el escándalo que sacude a Nvidia y podría afectar a Estados Unidos. La empresa estadounidense de tecnología Nvidia, líder en la fabricación de chips para inteligencia artificial, enfrenta un escándalo internacional que ha provocado fuertes presiones sobre sus acciones en la bolsa y ha puesto bajo escrutinio a su fundador, Jensen Huang. ¿Qué ocurrió? - RITCHIE B. TONGO 1 / 13 Infidelidad y espionaje: el escándalo que sacude a Nvidia y podría afectar a Estados Unidos La empresa estadounidense de tecnología Nvidia, líder en la fabricación de chips para inteligencia artificial, enfrenta un escándalo internacional que ha provocado fuertes presiones sobre sus acciones en la bolsa y ha puesto bajo escrutinio a su fundador, Jensen Huang. ¿Qué ocurrió? RITCHIE B. TONGO Compartir

Luego llegó la ayuda de un presidente de Estados Unidos que mide su éxito, en gran medida, por los rendimientos de los inversionistas y a quien no le gustó lo que estaba viendo.

Las acciones de Nvidia se desplomaban, con una caída de un tercio desde el 9 de noviembre, y de repente crecieron los temores de que la burbuja de la IA estuviera a punto de estallar. Para el viernes, el índice S&P 500 había caído más del 10% desde su máximo reciente, lo que constituye una corrección del mercado.

“La junta directiva decidió hacer lo que queríamos que hicieran”, dijo Trump el lunes en CNBC al referirse a sus esfuerzos de cabildeo durante el fin de semana. “Creo que mi intervención fue muy importante”.

El lunes, el S&P 500 subió un 4.7%, lo suficiente para recuperar más de la mitad de las pérdidas de la semana pasada, que fue una de las peores desde la crisis financiera de 2008. Cuando se le preguntó si la caída del mercado había influido en su decisión de volver a nombrar a Huang, Trump respondió a la CNBC: “Probablemente sí”.

El director ejecutivo indispensable para tiempos inusuales

Una de las razones por las que las figuras destacadas de Silicon Valley presionaron para que Huang regresara fue que se le consideraba un negociador extraordinario.

“Jensen dirigió la cadena de suministro de manera brillante en Nvidia, pero muchos de esos acuerdos se sellaron con un apretón de manos con Jensen, no con un contrato escrito”, escribió Musk en X. “Sin Jensen, al menos algunos de esos acuerdos clave se perderán”.

PUBLICIDAD

1 / 8 | Nvidia en el ojo del huracán: un vistazo a algunos de sus productos y tecnologías. Nvidia y, más allá de sus microchips y productos relacionados con la inteligencia artificial, NVIDIA es una de las empresas tecnológicas más grandes de años recientes. - Press Kit 1 / 8 Nvidia en el ojo del huracán: un vistazo a algunos de sus productos y tecnologías Nvidia y, más allá de sus microchips y productos relacionados con la inteligencia artificial, NVIDIA es una de las empresas tecnológicas más grandes de años recientes. Press Kit Compartir

Huang dirigía la empresa como si fuera un pequeño negocio, lo que incluía tener la asombrosa cifra de 60 personas bajo su mando directo y emplear a tres miembros de su familia. Y él mismo se jactaba de su estilo personal y peculiar, refiriéndose a TSMC, la gigantesca empresa taiwanesa que fabrica los chips de Nvidia, diciendo: “No tenemos un contrato, y eso es genial”.

Jeffrey Sonnenfeld, experto en liderazgo de la Escuela de Administración de Yale, tiene una opinión diferente.

“Su falta de contratos por negocios de cientos de millones de dólares no tiene precedentes en la historia, y no hay razón alguna para ello”, dijo Sonnenfeld, quien agregó que el hecho de que tuviera docenas de subordinados directos también era “absurdo”. “Eso garantizaba que nadie tuviera una visión general de la situación”.

Los acuerdos de Huang para financiar otras empresas de inteligencia artificial podrían ser un problema

Otro aspecto del mandato de Huang también explica por qué tantos querían que regresara: se volvió indispensable para la economía de la inteligencia artificial al brindar apoyo a clientes y proveedores.

Muchas empresas de inteligencia artificial que compran chips de Nvidia, incluida Anthropic, que acaba de salir a bolsa, no generan utilidades y han estado gastando dinero rápidamente en el funcionamiento de sus negocios. Ahí entra Nvidia con sus enormes recursos. Les ayudó a comprar sus chips al cerrar acuerdos para adquirir, a cambio, capacidad computacional y otros servicios de ellas.

Este tipo de acuerdos se conocen como “financiamiento circular” y representan grandes riesgos para los inversionistas, un hecho que la propia Nvidia reconoció en un informe reciente en el que advirtió que tal vez no le sea útil “toda la capacidad que nos hemos comprometido a comprar”.

PUBLICIDAD

La analista de XTB, Kathleen Brooks, afirma que Huang es considerado clave para mantener en funcionamiento este ecosistema financiero.

“Su regreso sugiere que la situación seguirá igual en lo que respecta al financiamiento circular y a la rápida expansión de la infraestructura de IA”, escribió Brooks en un informe, y agregó: “Al mercado le encanta”.

No es la primera vez que un director ejecutivo destituido regresa

El panorama empresarial está plagado de directores ejecutivos que, tras haber sido destituidos, regresan triunfalmente, entre ellos Steve Jobs en Apple y, en una noticia más reciente, Sam Altman, quien regresa para dirigir OpenAI.

Cuando se trata de escándalos relacionados con el sexo, por no hablar de la seguridad nacional, los antecedentes muestran que hay pocos casos en los que los directores ejecutivos hayan logrado regresar a sus cargos.

En 2019, el director ejecutivo de McDonald’s fue destituido por una aventura amorosa y, además, tuvo que renunciar a más de 100 millones de dólares en compensaciones en acciones. Se le quitaron millones del paquete salarial al máximo ejecutivo de BP después de que renunciara unos años más tarde por una aventura amorosa. Y el director del gigante ferroviario Norfolk Southern también perdió su trabajo en 2024 tras una aventura amorosa.

“Tenemos que proteger a nuestros genios”, declaró Trump a la CNBC. “No tenemos suficientes”.

Por su parte, la junta directiva de Nvidia afirmó que “recibió información de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos y, con base en esa información, la junta está segura de que la reincorporación del Sr. Huang no representa ningún riesgo para la seguridad nacional”.

PUBLICIDAD

El mundo vuelve a ser un lugar seguro para el capitalismo, o al menos eso dicen algunos

“Todo vuelve a estar bien en el mundo”, escribió el analista financiero de Cantor Fitzgerald, C.J. Muse, en un informe tras el regreso de Huang, “y es un día muy feliz”.

Quizás, pero los temores de una burbuja en el sector de la inteligencia artificial siguen siendo generalizados, y se avecinan investigaciones sobre Huang, su junta directiva y los funcionarios de la administración de Trump que aprobaron la venta de chips de Nvidia.

Una de las figuras clave es el secretario de Comercio, Howard Lutnick, quien está a cargo de los controles de exportación, es un gran partidario de Huang y cuya antigua empresa, Cantor, ayuda a financiar a los clientes de Nvidia.

La senadora Elizabeth Warren, una demócrata de Massachusetts que calificó la reincorporación de Huang como “imprudente”, afirma que la comisión de banca que ella presidirá el próximo año investigará si Nvidia ha cumplido con los controles de exportación.