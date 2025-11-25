Opinión
25 de noviembre de 2025
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Justo antes de Acción de Gracias: se llevan $100,000 del Powerball en Puerto Rico

Te decimos dónde se vendió el boleto ganador del premio secundario

25 de noviembre de 2025 - 5:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

La suerte le llegó a una persona que cargó, en la mañana del martes, con un premio secundario de $100,000 del Powerball, cuyo boleto fue vendido en un supermercado de Toa Baja.

Según la página oficial de la Lotería Electrónica, el afortunado se ganó el premio con una jugada automática en el supermercado Ramos, en Levittown.

El último sorteo del Powerball fue el lunes, 24 de noviembre, y los números ganadores fueron: 8, 16, 26, 30, 58, y la bola roja fue 14.

El premio mayor actual se encuentra en unos $681 millones.

Los sorteos de Powerball se celebran los lunes, miércoles y sábados, a las 10:59 p.m.

Consulta aquí la sección de Lotería de El Nuevo Día.

