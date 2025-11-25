Justo antes de Acción de Gracias: se llevan $100,000 del Powerball en Puerto Rico

Así se juega Powerball: conoce la gran diferencia entre las bolas blancas y las rojas

La suerte le llegó a una persona que cargó, en la mañana del martes, con un premio secundario de $100,000 del Powerball, cuyo boleto fue vendido en un supermercado de Toa Baja.

Según la página oficial de la Lotería Electrónica, el afortunado se ganó el premio con una jugada automática en el supermercado Ramos, en Levittown.

El último sorteo del Powerball fue el lunes, 24 de noviembre, y los números ganadores fueron: 8, 16, 26, 30, 58, y la bola roja fue 14.

El premio mayor actual se encuentra en unos $681 millones.

Los sorteos de Powerball se celebran los lunes, miércoles y sábados, a las 10:59 p.m.