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Muere Ted Turner, fundador de CNN, a los 87 años

También fue pionero de la cobertura de noticias televisivas las 24 horas

6 de mayo de 2026 - 10:39 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ted Turner tenía 87 años al momento de su muerte. (Agencia EFE)
Por Servicios combinados

El empresario Ted Turner, quien revolucionó el panorama de los informativos de televisión con la creación de la cadena CNN en 1980, ha fallecido a los 87 años, según informó la empresa este miércoles.

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La Cable News Network dio un giro radical al panorama televisivo tradicional con su apuesta por la cobertura de noticias de última hora las 24 horas del día, alcanzado fama en todo el mundo con su cobertura de la Guerra del Golfo a principios de los años 1990.

Asimismo, construyó un influyente imperio de medios que incluyó cadenas como TBS y TNT y convirtió a la CNN en un referente informativo internacional.

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