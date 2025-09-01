Muere Charles Bierbauer, corresponsal de CNN y decano de periodismo, a los 83 años

Charles Bierbauer, excorresponsal de CNN y expresidente de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, quien luego se convirtió en decano del programa de periodismo de la Universidad de Carolina del Sur, ha muerto. Tenía 83 años.

Bierbauer murió el viernes en su casa en Spruce Pine, Carolina del Norte, donde había estado viviendo jubilado, según el portavoz de la universidad, Jeff Stensland. No se dio ninguna causa directa, pero el obituario de la familia decía que “su generoso corazón se agotó después de una vida buena y larga”.

La carrera periodística de Bierbauer comenzó en su Pensilvania natal, donde al principio fue reportero de fin de semana para el medio de comunicación WKAP. Después de un año como reportero de The Associated Press en Pittsburgh, Bierbauer trabajó para varios otros medios, ganando un premio del Overseas Press Club en 1973 por su cobertura de la Guerra de Yom Kippur.

Según su familia, Bierbauer fue detenido una vez en la Plaza Roja de Moscú mientras filmaba una manifestación antisoviética. Mientras cubría los viajes de Muhammed Ali en 1978 en la Unión Soviética, Bierbauer fue denunciado por la prensa soviética por ‘hacer preguntas impertinentes’.

Después de cuatro años con ABC News, Bierbauer comenzó dos décadas en CNN, comenzando apenas un año después de la creación de la cadena. Durante los siguientes 20 años, Bierbauer cubriría el Pentágono, la Casa Blanca, la Corte Suprema de Estados Unidos y una variedad de historias políticas y campañas presidenciales. También fue el anfitrión del programa semanal de actualidad ‘Newsmaker Saturday’ durante una década y viajó regularmente con presidentes por todo el país y a docenas de naciones extranjeras.

Después, Bierbauer se mudó a Carolina del Sur, donde se convirtió en el primer decano de la Facultad de Información y Comunicación de la universidad insignia del estado, una fusión de los programas de comunicación masiva y biblioteconomía. Lanzando Cocky’s Reading Express, una iniciativa de alfabetización infantil, Bierbauer también dirigió una campaña de recaudación de fondos y renovación multimillonaria que trasladó la escuela del anticuado Carolina Coliseum a un edificio de última generación en la histórica Herradura de Carolina del Sur.

Mientras estaba en la academia, Bierbauer continuó su pasión por la radiodifusión al presentar un programa semanal de actualidad y moderar decenas de debates entre candidatos políticos que competían por cargos en el estado, a través de una asociación con SCETV.

Jay Bender, exabogado de la Asociación de Prensa de Carolina del Sur y profesor jubilado que sirvió bajo Bierbauer, lo recordó como un distinguido locutor y educador.

“Sus contribuciones a la Escuela de Periodismo de la USC como decano fueron significativas”, dijo Bender, mencionando específicamente el proyecto que modernizó la escuela y la trasladó a su ubicación actual.

Tom Reichert, quien sucedió a Bierbauer como decano de comunicaciones, se hizo eco de los sentimientos de Bender, recordando el ‘profundo impacto en el programa’ de su predecesor.

“Se le recuerda con cariño por muchos logros, incluyendo la recaudación de fondos y el apoyo a los estudiantes que ganaron premios Pulitzer”, dijo Reichert en un comunicado a The Associated Press. “Será profundamente extrañado”.

Bierbauer estaba casado con Susanne Schafer, una reportera de asuntos militares de mucho tiempo para la AP. Obtuvo títulos en periodismo y ruso de la Universidad Estatal de Pensilvania y le sobreviven Schafer, así como cuatro hijos y varios nietos y un bisnieto.

En un comunicado a la AP, un portavoz de la cadena recordó a Bierbauer como ‘un miembro apreciado de la familia de CNN’ y ‘un reportero incansable y un colega maravilloso’.