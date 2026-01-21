Extensión del contrato del DMO incluirá enmienda para que la organización rinda cuentas

Madrid, España - Jorge Pérez, CEO de Discover Puerto Rico, confirmó que la extensión del contrato de la Organización de Mercadeo del Destino (DMO, por sus siglas en inglés) hasta 2033 incluirá una enmienda para que la organización rinda cuentas por el uso de dinero público.

Pérez consideró que la enmienda al contrato, que actualmente se encuentra bajo revisión legal, es “razonable”.

“Estamos hablando de un lenguaje de poder tener mayor accountability (rendición de cuentas). El contrato original nos establece mucha responsabilidad, porque nosotros recibimos fondos 100% de los recaudos del ‘room tax’, pero el lenguaje busca fortalecer eso un poco más”, expresó el ejecutivo, durante un encuentro con los medios de comunicación durante el inicio de la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

“Es sumamente razonable, porque en un mundo donde se manejan fondos públicos, cualquier requisito del gobierno de justificar o informar es totalmente razonable”, agregó.

Sobre qué situación específica busca atender la enmienda, Pérez dijo que, “por lo que yo he hablado con el equipo de trabajo, siempre ha existido transparencia”.

Discover Puerto Rico cuenta con un presupuesto anual de $25 millones, además de $5 millones adicionales en caso de que alcance ciertos objetivos. Tales cantidades no cambiarán con la extensión del acuerdo, dijo Pérez.

El contrato entre el DMO y la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) se vence en el 2028. La primera vez que ambas entidades suscribieron un acuerdo fue bajo la administración del exgobernador Ricardo Rosselló.

Aunque la junta de directores de la CTPR avaló en 2024 extender el contrato hasta 2038, tal determinación nunca se concretó.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF), cuyo aval es clave para el futuro del acuerdo nuevo, devolvió el documento al Departamento de Desarrollo Económico (DDEC) para evaluaciones adicionales.

Pérez indicó, empero, que cuando llegó al DMO, en septiembre pasado, solo se analizaba extender el contrato por un año, término que, a su juicio, no sería suficiente para alcanzar nuevos compromisos, principalmente, de grupos y convenciones para la isla a largo plazo.

“Habiendo venido de la industria de Centro de Convenciones, siendo el gerente general de Centro de Convenciones por 15 años, me consta que el mercadeo y la promoción y la venta de grupos y convenciones tiene una ventana de tres a cinco años. Así que empecé a hablar con todo el grupo de ventas y me dan una lista y me dicen: ‘mira, estos son todos los grupos que están más allá del 2028, donde ahora mismo no podemos hacer oferta, porque contractualmente no podemos’”, recordó Pérez.

El futuro de los grupos y convenciones fue lo que motivó a la administración de Pierluisi extender el contrato del DMO hace más de un año.

Sin embargo, en aquel momento, la gobernadora Jenniffer González Colón cuestionó la determinación del organismo rector de la CTPR e incluso puso en duda el trabajo de Discover Puerto Rico.

Cuestionada sobre qué le convenció a extender el contrato del DMO, la mandataria dijo a este diario que ahora el DMO y la CTPR están trabajando de la mano.

“En este pasado año, ha habido la mejor coordinación con el DMO en la historia. Todos saben mis expresiones sobre el DMO al llegar. No había coordinación y siento que ellos iban por un lado y el gobierno de Puerto Rico por otro. Ahora, hay una coordinación real y se hacen esfuerzos en conjunto”, respondió González Colón.

“El contrato también incluye erogación de fondos públicos, así que no queremos dejar eso abierto sin que no se sepa a dónde van los fondos y la transparencia”, agregó.