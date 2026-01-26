Opinión
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Más cancelaciones de vuelos por tormenta invernal en Estados Unidos

Aerostar anticipa que el tráfico aéreo desde y hacia el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín comenzará a estabilizarse a partir de este martes

26 de enero de 2026 - 12:24 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Nuevo Día observó el ambiente en el aeródromo, durante la mañana de este lunes, y en el área de salida había un alto flujo de viajeros de American Airlines, a los cuales les cancelaron sus vuelos. (Suministrada)
Efraín Montalbán Ríos
Por Efraín Montalbán Ríos
Periodista de Negociosefrain.montalban@gfrmedia.com

Más de 30 vuelos fueron cancelados este lunes, desde y hacia el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (SJU), en Isla Verde, ante la tormenta invernal en Estados Unidos, informó Nelman Nevárez, director de operaciones de Aerostar Holdings, operador del aeródromo.

RELACIONADAS

En la mañana de hoy, lunes, se habían reportado unas 38 cancelaciones de vuelos, de las cuales 33 viajes eran desde o hacia Estados Unidos. Además, hubo 30 retrasos, 21 de ellos desde y hacia suelo estadounidense, según la plataforma Flightaware.

“Desde el sábado se ha visto que esta interrupción en los servicios ha ido incrementando durante el fin de semana. Ya hoy (lunes) se ha podido reducir un poco, no obstante, hoy tenemos cerca de 30 cancelaciones ya establecidas para lo que es la costa noreste de los Estados Unidos”, dijo Nevárez.

Las más de tres decenas de vuelos cancelados, afectaron a unos 3,200 pasajeros, “no obstante, ayer fueron 16,000 pasajeros” afectados, expuso el director de operaciones de Aerostar.

Desde el sábado, se han cancelado unos 149 vuelos programados desde y hacia SJU, mientras que se han retrasado otros 165 viajes, según Flightaware, en su mayoría a causa de la tormenta invernal.

Aerostar anticipa mejoría gradual desde mañana

A juicio de Nevárez, se espera que el tráfico aéreo desde y hacia el principal aeropuerto de la isla comience a estabilizarse a partir de mañana, martes.

“En este caso todo el network de la línea aérea se ve afectado, (así que) no es tan solo volver a restaurar los vuelos a nivel de Puerto Rico, sino que es a nivel de la mismas líneas aéreas y en ese proceso están ahora mismo las líneas aéreas”, mencionó Nevárez. “Creo que pudiéramos ver, ya mañana (martes), una mejoría”.

El Nuevo Día recorrió el aeródromo, durante la mañana de este lunes, se observó un ambiente controlado.

En el área de salida de pasajeros, solo había un alto flujo de viajeros haciendo fila en American Airlines, luego de la cancelación de sus vuelos.

Por el contrario, en el lado de recogido de equipaje no se observaron viajeros.

La imagen muestra la falta de viajeros en las principales líneas de recogido de equipaje durante la mañana de este lunes.
La imagen muestra la falta de viajeros en las principales líneas de recogido de equipaje durante la mañana de este lunes. (Suministrada)

Nevárez explicó a preguntas de este diario que había unos 400 vuelos programados para este lunes, de los cuales tres decenas fueron cancelados.

Los vuelos afectados estaban supuestos a aterrizar en algunas de las principales ciudades de Estados Unidos, como Nueva York, Filadelfia y Washington D. C., entre otras jurisdicciones de la costa noreste, dijo el ejecutivo de Aerostar.

“(Las aerolíneas) están tratando sobremanera de poner vuelos adicionales, pero no es tan solo es Puerto Rico, sino que es también el network completo”, insistió Nevárez.

Las condiciones de frío extremo han afectado algunos servicios básicos como la energía eléctrica, dejando sin electricidad a más de 800,000 hogares, en su mayoría en Tennessee, según reportó EFE.

Asimismo, se han reportado aproximadamente 14 muertes entre Nueva York, Tennessee, Luisiana, Texas, Kansas y Pensilvania, según reportes de BBC. Al momento, unos 17 estados y el Distrito de Columbia han declarado estado de emergencia.

Aerostar Airport HoldingsAeropuerto Internacional Luis Muñoz MarínNieve
Efraín Montalbán Ríos
Por los pasados cinco años, Efraín Montalbán Ríos ha ejercido como periodista y productor en distintos medios de comunicación locales. Es egresado de la Escuela de Comunicación –ahora facultad- de la...
