Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Recomiendan llegar cuatro horas antes de su vuelo al aeropuerto Luis Muñoz Marín

La instalación solo cuenta con un punto de seguridad de la TSA en operaciones por escasez de personal

9 de marzo de 2026 - 10:40 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La TSA precisó que concentraría su operación de cotejo de pasajeros en el Terminal B, ubicado en el edificio principal cerca del centro de la estructura. (Ramon "Tonito" Zayas)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negocios

Aerostar Airport Holdings exhortó este lunes a los viajeros a llegar con más tiempo de anticipación a la hora de salida de vuelo debido a la escasez temporal de personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) en medio del cierre del gobierno federal en curso.

El operador privado sostuvo que “se están registrando tiempos de espera más extensos de lo habitual”.

“Algunos pasajeros han experimentado demoras significativas en las filas, por lo que recomendamos llegar al aeropuerto con al menos cuatro horas de anticipación a la hora programada de su vuelo para completar el proceso de inspección de seguridad con suficiente tiempo”, sostuvo Aerostar en una publicación en las redes sociales.

“Sabemos que esta situación puede causar inconvenientes y agradecemos su paciencia y comprensión mientras nuestros compañeros federales trabajan para atender esta situación. Nuestro personal se mantiene colaborando con la TSA para facilitar el flujo de pasajeros y orientar a los viajeros dentro de la terminal” agregó.

El viernes pasado, la TSA informó que el punto de cotejo ubicado en el Terminal A del SJU sería clausurado temporalmente debido al cierre que experimenta el gobierno federal.

De esta forma, la TSA precisó que concentraría su operación de cotejo de pasajeros en el Terminal B, ubicado en el edificio principal cerca del centro de la estructura.

Mantente conectado a endi.com para la actualización de esta historia.

José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
