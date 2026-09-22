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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Se estabilizan las operaciones en el aeropuerto Luis Muñoz Marín tras falla de la FAA

Aerostar advirtió que todavía podrían registrarse retrasos menores mientras continúan los ajustes en los itinerarios

22 de septiembre de 2026 - 7:54 AM

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La situación se produjo el lunes debido a una falla en las comunicaciones de una instalación de control de tráfico aéreo de la FAA en Filadelfia. (Ramon "Tonito" Zayas)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Aerostar Puerto Rico informó este martes que la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) corrigió la falla que provocó retrasos y cancelaciones de vuelos el lunes en múltiples aeropuertos, incluyendo operaciones con origen o destino en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU).

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Según la empresa que administra el aeropuerto de Isla Verde, aunque todavía podrían registrarse algunos retrasos de menor duración como consecuencia de ajustes en los itinerarios, se espera que las operaciones continúen normalizándose durante el transcurso del día.

La situación se produjo el lunes debido a una falla en las comunicaciones de una instalación de control de tráfico aéreo de la FAA en Filadelfia, que obligó a imponer restricciones temporales a los vuelos y afectó las operaciones en varios aeropuertos del noreste de Estados Unidos.

El incidente tuvo repercusiones en Puerto Rico. De acuerdo con el informe de operaciones del aeropuerto, 560 pasajeros de vuelos de llegada y otros 522 de vuelos de salida resultaron afectados.

Entre las operaciones impactadas figuraron dos vuelos procedentes de Newark que fueron cancelados y otros dos desde Filadelfia que registraron retrasos. Asimismo, fueron cancelados dos vuelos desde San Juan con destino a Newark y se retrasó otro hacia Filadelfia.

El Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU) sumó este jueves una nueva pieza de arte público a sus instalaciones con la inauguración de “Lo que nos une”, un mural del artista puertorriqueño Ekosaurio.La obra busca recibir y despedir a millones de pasajeros con una representación de la identidad, la naturaleza y la diversidad de Puerto Rico. “Lo que nos une” es la segunda instalación permanente de “AterrizArte, iniciativa presentada este año con la inauguración del mural “CULTURA”, del artista puertorriqueño David Zayas, ubicado en la Plaza Aerostar.
1 / 10 | "AterrizArte": echa un vistazo al nuevo mural artístico del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. El Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU) sumó este jueves una nueva pieza de arte público a sus instalaciones con la inauguración de “Lo que nos une”, un mural del artista puertorriqueño Ekosaurio. - Itzel Rivera

La falla se originó en un circuito de comunicaciones de la instalación de la FAA en Filadelfia. La agencia también detectó daños en una línea de fibra óptica utilizada como conexión de respaldo, lo que complicó las operaciones aéreas y provocó cancelaciones y retrasos en varios aeropuertos estadounidenses.

Aerostar había recomendado el lunes a los viajeros verificar directamente con sus aerolíneas el estatus de sus vuelos antes de acudir al aeropuerto.

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Breaking NewsAdministración Federal de Aviación (FAA)Aeropuerto Internacional Luis Muñoz MarínFiladelfia
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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