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Falla en sistema de la FAA afecta vuelos desde y hacia el aeropuerto Luis Muñoz Marín

Aerostar informó que algunos vuelos registran demoras de 20 minutos o más

21 de septiembre de 2026 - 4:20 PM

Updated At

Actualizado el 21 de septiembre de 2026 - 4:32 PM

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La empresa recomendó a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto. (Ramon "Tonito" Zayas)
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

Algunos vuelos con origen o destino en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU) enfrentan retrasos este lunes debido a una falla en las comunicaciones de una instalación de control de tráfico aéreo de la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) en Filadelfia, informó Aerostar esta tarde.

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La interrupción provocó restricciones temporales a los vuelos y afectó las operaciones en varios aeropuertos del noreste de Estados Unidos. De acuerdo con el comunicado de Aerostar, los retrasos en los vuelos relacionados con la situación rondan los 20 minutos o más, aunque la duración varía según la aerolínea y el aeropuerto involucrado.

Filadelfia y Newark figuran entre los aeropuertos que todavía registran demoras, mientras que otras instalaciones comenzaron a recuperar la normalidad, indicó la empresa que administra el aeropuerto de Isla Verde.

Aerostar recomendó a los pasajeros que tengan vuelos programados durante las próximas horas consultar el estado de sus vuelos antes de acudir al aeropuerto y mantenerse atentos a las actualizaciones de sus respectivas aerolíneas.

El origen de la falla

El problema se originó por una falla en un circuito de comunicaciones de una instalación de control aéreo de la FAA en Filadelfia. La agencia también identificó daños en una línea de fibra óptica que servía como conexión de respaldo, lo que complicó la capacidad de mantener las operaciones con normalidad.

El incidente provocó la cancelación de cientos de vuelos y afectó durante varias horas las operaciones en los aeropuertos John F. Kennedy, LaGuardia y Newark, además del aeropuerto de Filadelfia.

El director de la FAA, Brian Bedford, explicó que el circuito principal falló durante la mañana y que posteriormente se descubrió que la línea de fibra óptica de respaldo había sido cortada entre New Brunswick y Newark, en Nueva Jersey.

Bedford indicó que la agencia trabaja en la instalación de un nuevo circuito mientras repara la conexión de respaldo y que la reparación de la fibra óptica podría tomar unas 13 horas.

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