La temporada turística alta en Puerto Rico arrancará con nuevas conexiones aéreas y el aumento de la oferta de asientos desde Estados Unidos y Canadá, mediante operaciones de Avelo Airlines, Frontier Airlines y Air Canada, que añadirán más de 60,000 espacios al inventario disponible.

La Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) proyecta que estas operaciones tendrán un impacto económico de más de $31.4 millones para la isla, según anunció este miércoles la directora ejecutiva, Willianette Robles Cancel.

La expansión incluye dos nuevas rutas de Avelo Airlines hacia el Aeropuerto Internacional Rafael Hernández, en Aguadilla; un servicio diario de temporada de Frontier Airlines entre San Juan y Fort Worth, Texas, y la conexión invernal de Air Canada entre Toronto y San Juan.

En el caso de Avelo, las rutas desde Lakeland/Orlando, Florida, y New Haven, Connecticut, comenzarán operaciones el 18 y 19 de noviembre, respectivamente. Ambas tendrán dos frecuencias semanales y añadirán un total de 39,312 asientos, con un impacto económico estimado cercano a los $14 millones.

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La CTPR destacó que estas conexiones fortalecerán el acceso aéreo a la región oeste y ampliarán las alternativas para los viajeros interesados en visitar los atractivos turísticos de Porta del Sol.

Por su parte, Frontier Airlines iniciará el 20 de noviembre un servicio diario de temporada entre San Juan y Fort Worth, Texas. La ruta operará con aeronaves Airbus A321neo y sumará 8,556 asientos al inventario, con un impacto económico proyectado de $5.6 millones.

La conexión busca facilitar los viajes durante las festividades de fin de año, tanto para visitantes estadounidenses como para puertorriqueños residentes en Texas que interesen reunirse con sus familiares. Además, enlazará el principal aeropuerto de Puerto Rico con un importante centro de conexiones aéreas de esa región.

Mientras, Air Canada comenzó el pasado 30 de octubre su servicio de temporada invernal entre Toronto y San Juan. La operación aportará 12,870 asientos adicionales y representa un impacto económico estimado de alrededor de $12 millones.

Según Turismo, esta ruta cobra particular importancia ante la demanda de viajeros canadienses que llegan a Puerto Rico para disfrutar de vacaciones en crucero y estadías en la isla.

Robles Cancel sostuvo que las nuevas conexiones, la reactivación de vuelos de temporada y el aumento de frecuencias responden a los esfuerzos de la agencia para fortalecer sus relaciones con las aerolíneas y ampliar la conectividad aérea.

La titular también señaló que la estrategia busca distribuir la actividad turística más allá de las zonas tradicionales y extender sus beneficios económicos a otras regiones y municipios.

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Se ajusta la capacidad aérea

Desde enero hasta septiembre, las llegadas aéreas a San Juan acumularon una reducción de 3.1%.

Aun así, la capacidad aérea programada para el período de octubre de 2026 a marzo de 2027 refleja un crecimiento de 8%, según datos presentados por Discover Puerto Rico. El ajuste en las rutas y la disminución en la capacidad aérea se debe, en parte, a la salida de Spirit Airlines en mayo, que restó 160,000 asientos.

American Airlines, por su parte, anunció que tendrá su mayor operación en Puerto Rico en más de una década durante la temporada de invierno, con hasta 161 vuelos semanales desde San Juan.