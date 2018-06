Washington - El presidente Donald Trump comparó el domingo a las personas que ingresan sin permiso en Estados Unidos por la frontera sur con invasores, y propuso deportarlas de inmediato sin presentarlas ante un juez.

Relacionados: La separación de familias migrantes divide a los Estados Unidos

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) dijo que la medida sería ilegal y violatoria de la Constitución que Trump juró defender.

“No podemos permitir que todas estas personas invadan nuestro país”, tuiteó el presidente cuando lo trasladaban en vehículo a su club privado de golf en el norte de Virginia. “Cuando alguien entre, debemos de inmediato, sin jueces ni procesos judiciales, regresarlos al lugar de donde provinieron. Nuestro sistema es una burla a las buenas políticas de inmigración y a la ley y el orden”.

“La mayoría de los niños llegan sin padres... ¡Nuestra política de inmigración, de la que se ríen en todo el mundo, es muy injusta para todas las personas que siguen el sistema legal y hacen fila durante años!”, agregó. “¡La inmigración debe estar basada en el mérito, necesitamos gente que ayude a que Estados Unidos sea grande otra vez!”

“Lo que el presidente Trump sugiere es ilegal e inconstitucional. Todo funcionario que ha jurado defender la Constitución y las leyes debería rechazar esa postura en forma inequívoca”, dijo Omar Jadwat, director del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.

We cannot allow all of these people to invade our Country. When somebody comes in, we must immediately, with no Judges or Court Cases, bring them back from where they came. Our system is a mockery to good immigration policy and Law and Order. Most children come without parents...