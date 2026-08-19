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Crean campaña de recaudación de fondos para enfermero que sufrió accidente en San Sebastián

Justin Santiago Buttler, empleado del Centro Médico de Mayagüez, sufrió heridas de cuidado en una de sus piernas

19 de agosto de 2026 - 2:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Justin Santiago Buttler sufrió el accidente en San Sebastián. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La familia de Justin Santiago Buttler, el enfermero del Centro Médico de Mayagüez que sufrió un accidente de auto en San Sebastián tras quedarse dormido al volante luego de completar un turno de trabajo habilitó una campaña de GoFundMe para cubrir sus gastos médicos y los gastos diarios de la familia al ser el principal proveedor del hogar.

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Según la investigación de la Policía, Santiago Buttler, de 32 años y residente de Isabela, se quedó dormido mientras conducía su vehículo Ford Escape color azul de 2011 por la carretera PR-109.

El auto invadió el carril contrario, a la altura del restaurante El Yugo II, en San Sebastián, e impactó la parte frontal de una Toyota Tundra color rojo de 2016.

“Justin Santiago Buttler es el sobrino de María, un enfermero dedicado, un padre amoroso de dos niñas y un bebé recién nacido, y el único sustento económico de su familia”, señala la sinopsis en la cuenta de GoFundMe. “Justin trabajaba durante la noche para poder mantener a sus seres queridos y, después de terminar ese turno, se quedó dormido antes del accidente que cambió todo. Sufrió lesiones graves y actualmente está a la espera de su segunda cirugía. Este ha sido un momento increíblemente doloroso y abrumador para Justin y para todos los que lo aman”.

Jashira Ruiz Hernández, esposa del enfermero, confirmó a El Nuevo Día que este todavía se encuentra recluido en el Centro Médico, en Río Piedras, en espera de una segunda intervención quirúrgica.

“Continuamos en Rio Piedras, todavía esperando operación de la rodilla”, confirmó Ruiz Hernández en una breve comunicación escrita.

“Lleva más de dos semanas (en espera), pero no tienen fecha exacta de cuándo lo van a operar porque él tiene dos bacterias en la herida del tobillo. Están trabajando con eso primero y luego nos aprueban la operación de la rodilla”, añadió.

Ruiz Hernández dijo que, mientras continúan en la espera del procedimiento médico, la familia enfrena una gran carga para sufragar costos médicos y los gastos diarios de la familia.

La esposa del enfermero explicó que los fondos recaudados ayudarán a cubrir los costos de la atención médica de Justin y a sostener a su familia mientras continúa fuera del trabajo sin devengar su salario.

Justin Santiago Buttler, de 32 años y residente de Isabela, junto a su esposa, Jashira Ruiz Hernández y sus dos hijas y su bebé recién nacido.
Justin Santiago Buttler, de 32 años y residente de Isabela, junto a su esposa, Jashira Ruiz Hernández y sus dos hijas y su bebé recién nacido. (Suministrada)

“Cualquier contribución, sin importar la cantidad, hará una verdadera diferencia y ayudará a brindar un poco de alivio, esperanza y estabilidad durante este momento tan difícil”, dijo.

“Si no puedes contribuir económicamente, por favor mantén a Justin en tus pensamientos y comparte esta recaudación de fondos con otras personas”, añadió.

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Breaking NewsAccidentes de TránsitoGoFundMeSan SebastiánIsabelaCentro Médico
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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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