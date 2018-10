Washington - El Senado de Estados Unidos se preparaba para un crucial voto preliminar mañana sobre la tambaleante nominación de Brett Kavanaugh a la Corte Suprema.

El líder de la mayoría de la cámara, Mitch McConnell, fijó el calendario para que los divididos legisladores decidan en una batalla marcada por las crecientes tensiones políticas sobre la temporada de elecciones. La votación de confirmación podría tener lugar durante el fin de semana.

La Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado dijo en un tuit en la madrugada del jueves que recibió el reporte del FBI sobre las denuncias de que Kavanaugh abusó sexualmente de mujeres.

El presidente del organismo, Chuck Grassley, escribió: "Se ha recibido el archivo de antecedentes suplementario sobre el juez Kavanaugh".

Se espera que Grassley lea el informe el jueves en la mañana, antes de los demás senadores y del pequeño grupo de asesores autorizados para consultar el documento en una sala segura del complejo del Capitolio. En teoría, los senadores no deben divulgar el contenido de los informes de antecedentes de la agencia.

Supplemental FBI background file for Judge Kavanaugh has been received by @senjudiciary Ranking Member Feinstein & I have agreed to alternating EQUAL access for senators to study content from additional background info gathered by non-partisan FBI agents 1/3