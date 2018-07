Al menos tres personas murieron tras colisionar dos pequeñas avionetas, al parecer en el aire y precipitarse en el humedal de los Everglades, en una zona próxima a una carretera al oeste condado de Miami-Dade, informaron hoy medios locales.

Las autoridades no han confirmado todavía detalles del accidente ni el número de personas que volaban en las dos avionetas que se estrellaron poco después de la 1:00 p.m..

Imágenes aéreas del canal Sky 10 mostraban el fuselaje de las avionetas, muy cerca una de la otra, y un equipo de los bomberos y de la Policía en hidrodeslizadores (airboat) junto a los restos de los aparatos en el lugar del siniestro.

#BREAKING: CBS Chopper4 video shows wreckage from two small planes in the Everglades. #SmallPlanes #PlaneCrash -- Read the story here: https://t.co/i1Ptcdd2up pic.twitter.com/JixxcFhu8P