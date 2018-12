Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó este sábado la muerte del ex mandatario George H.W. Bush (1989-1993) y destacó que guió "a la nación y al mundo" al "victorioso fin" de la Guerra Fría.

"Con buen criterio, sentido común y un liderazgo imperturbable, el presidente Bush guió a nuestra nación y al mundo a un pacífico y victorioso fin de la Guerra Fría", expresó Trump en un comunicado conjunto con su esposa, la primera dama Melania Trump.

Statement from President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump on the Passing of Former President George H.W. Bush pic.twitter.com/qxPsp4Ggs7

"Como presidente —-agregó-, sentó las bases para décadas de prosperidad que le han seguido".

Trump señaló que a Bush también se le recordará "por su devoción a su familia, especialmente al amor de su vida, Barbara".

"Su ejemplo sigue vivo, y seguirá conmoviendo a futuras generaciones para buscar una causa mayor", añadió.

En otro tuit durante la mañana, el mandatario dijo que en todas las ocasiones que compartió con Bush veía su "absoluto gozo por la vida y su verdadero orgullo por su familia". Resaltó que sus logros fueron grandiosos de principio a fin.

"¡(Bush) realmente era un hombre maravilloso y será extrañado por todos!", agregó.

