Arte y naturaleza para celebrar el Maratón Puertorriqueño de Lectura

Cidra - Bajo la sombra de un gran árbol en el Centro Recreativo Hacienda Sabanera, en Cidra, una treintena de facilitadores docentes, superintendentes y oficinistas de la Oficina Regional Educativa (ORE) de Caguas, participaron del 21.° Maratón Puertorriqueño de Lectura, que se celebró el martes en distintas instituciones alrededor de la isla.

Allí, las bibliotecarias Josefa “Finy” Arroyo, de la Escuela Superior Eloísa Pascual, y Carmen Cuadrado, de la Escuela Elemental Francisco Valdéz, ambas de Caguas, les leyeron en voz alta el libro “El flamboyán amarillo”, de la escritora puertorriqueña Georgina Lázaro.

Mientras leían, mostraban las ilustraciones del libro, elaboradas por la ilustradora puertorriqueña Lulu Delacre, y daban participación a los oyentes. Al terminar, hicieron preguntas de comprensión a los funcionarios, tal como se hace en las lecturas en voz alta para niños.

Luego, todos pasaron a un gazebo. En cada mesa había flores de flamboyán amarillo, lienzos, lápices, pinceles y pinturas, que les sirvieron para plasmar sus ideas sobre el tema del libro infantil escrito en verso. La lluvia no impidió que los presentes dieran rienda suelta a su talento e imaginación.

PUBLICIDAD

En cada mesa había flores de flamboyán amarillo, lienzos, lápices, pinceles y pinturas, que les sirvieron a los participantes para plasmar sus ideas sobre el tema del libro “El flamboyán amarillo”, de Georgina Lázaro. (Suministrada)

“Promover la lectura entre los adultos ayuda a llevar a los niños el mensaje de la importancia de la lectura”, destacó Cuadrado.

“Es importante leerles a los adultos de manera amena y que capte la atención de futuros lectores, para que después puedan narrarles a otros”, agregó Arroyo.

Para Luis Martes, facilitador docente de Educación Temprana, la actividad sirvió para llevar experiencias lúdicas y de aprendizaje y nuevas técnicas de enseñanza a los maestros con los que trabaja. Mientras, Evelisse Rosado, facilitadora docente de Matemáticas, resaltó la importancia de las destrezas de análisis y comprensión de lectura para todas las materias. “Específicamente en matemáticas, para la resolución de problemas, el primer paso es comprender el problema”, dijo Rosado.

El Maratón Puertorriqueño de Lectura es un evento que se celebra cada 8 de septiembre, Día Internacional de la Alfabetización. Impulsado por el Centro para el Estudio de la Lectura, la Escritura y la Literatura Infantil (CELELI) de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, consiste en celebrar, simultáneamente en toda la Isla, actividades de lectura con niños, jóvenes y adultos.

Al cierre de esta historia, el CELELI informó en sus redes sociales que más de 142,000 lectores se habían registrado para participar antier del Maratón Puertorriqueño de Lectura.

Lee con ORE Caguas

En Cidra, el evento -organizado por las facilitadoras docentes del Programa de Servicios Bibliotecarios, Karla Rivera y Tamara Peña- sirvió de preámbulo al reinició del proyecto Lee con ORE Caguas, iniciativa en que, una vez al mes, personal de la ORE (desde facilitadores hasta oficinistas y empleados de Recursos Humanos) visita escuelas para leerles cuentos a grupos de estudiantes.

PUBLICIDAD

Los directores escolares solicitan la visita, informó Carol Rivera, superintendente de Asuntos Académicos de la ORE de Caguas. Una vez se decide qué planteles se visitarán, las bibliotecarias de las escuelas elegidas escogen los cuentos que se leerán y los grupos que participarán.

“Después de la lectura se hace una actividad relacionada, donde los estudiantes pueden cantar una canción o hacer una manualidad, para que vean que la lectura también se puede disfrutar”, detalló la facilitadora Karla Rivera. “Además, vemos cómo el Programa de Servicios Bibliotecarios se puede integrar con todas las materias”.

En los tres años que lleva la iniciativa, se han impactado escuelas de todos los niveles (preescolar, elemental, intermedio y superior). “En ocasiones se integra a los padres y ellos leen con nosotros”, dijo la superintendente Carol Rivera.