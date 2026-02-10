Becas de hasta $20,000 para estudiantes que cursarán carreras STEM en Puerto Rico

Si eres estudiante de escuela pública, cursas el duodécimo grado y te interesa realizar estudios universitarios en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés), podrías solicitar el Premio Azmat A. Assur para Futuros Académicos, que otorga becas de hasta $20,000.

El Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico, a través de su Programa de Educación STEM y Desarrollo de la Fuerza Trabajadora, en colaboración con la Fundación Azmat A. Assur, anunció que la convocatoria del premio estará abierta hasta este sábado, 14 de febrero.

Este premio otorga hasta $20,000 por estudiante, para apoyar hasta cuatro años de estudios universitarios en áreas de STEM en instituciones de educación superior en Puerto Rico.

Además del apoyo financiero, los estudiantes seleccionados formarán parte de un grupo de becarios, con acceso a mentorías, redes de apoyo y eventos de reconocimiento diseñados para fortalecer su trayectoria académica y profesional.

La convocatoria está dirigida a quienes cumplan con los siguientes criterios: ser estudiante activo del duodécimo grado en una escuela pública, haber sido admitido o presentar evidencia de solicitud para cursar estudios en un programa STEM en una institución postsecundaria en Puerto Rico, mantener un promedio académico mínimo de 3.60 y participar en entrevistas como parte del proceso de selección.

Los interesados pueden solicitar a través de www.futurosacademicos.com. Tienen hasta este sábado para solicitar.