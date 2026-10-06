Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
6 de octubre de 2026
81°Lluvias aisladas
NoticiasEl Nuevo Día Educador
Suscriptores
Explicativo
Proporciona el contexto o los antecedentes, definición y detalles de un tema específico.

Conocer es crecer: ¿Cómo funciona un sistema de energía solar?

Estos sistemas cuentan con varios componentes vitales para su funcionamiento

6 de octubre de 2026 - 6:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los paneles solares o fotovoltaicos capturan la luz del sol y la convierten en electricidad. (Ramon "Tonito" Zayas)
Por El Nuevo Día Educador
Nota del editor
Como parte de su compromiso con la educación, El Nuevo Día Educador publica el Conocer es crecer, artículo breve que cada semana es dedicado a una materia distinta e incluye sugerencias de cómo los maestros pueden integrar este material al salón de clases.

Cada vez más hogares tienen sistemas que captan la energía del sol para convertirla en energía eléctrica. Estos sistemas cuentan con varios componentes. Primero están los paneles solares o fotovoltaicos, que capturan la luz del sol y la convierten en electricidad. Después, la energía generada por los paneles pasa por el inversor, que la procesa para que sea compatible con la electricidad utilizada en los hogares. El inversor también administra la energía, enviándola a los electrodomésticos de la casa. Si las placas producen más energía de la necesaria, el excedente se almacena en baterías, lo que permite su uso cuando no haya sol o cuando ocurran apagones. Hay hogares que, aunque tienen paneles fotovoltaicos, siguen conectados a la red eléctrica (LUMA, en Puerto Rico). Así, cuando los paneles no generan suficiente energía, el sistema puede tomar electricidad de la red para energizar la casa. Pero si los paneles generan energía de más y las baterías están llenas, el sistema puede enviar ese sobrante a la red eléctrica.

RELACIONADAS

Fuente: https://www.hispanicfederation.org/es/energia-solar/

----------------------------------------------------

Para llevar la experiencia al salón de clases, sugerimos las siguientes actividades por nivel:

Nivel elemental

Responde con tus propias palabras. No necesitas copiar frases largas del texto.

  • ¿Qué hacen los paneles solares?
  • ¿Para qué sirve el inversor?
  • ¿Qué pasa con la energía que sobra cuando las baterías ya están llenas?
  • ¿Por qué algunos hogares siguen conectados a la red eléctrica, aunque tengan paneles solares?

Nivel superior

Responde de forma más completa. Puedes usar ejemplos o comparaciones.

  • Explica con tus palabras el recorrido de la energía solar desde que llega al panel hasta que se usa en un electrodoméstico.
  • ¿Qué ventajas y qué limitaciones tiene un hogar que combina paneles solares, baterías y conexión a la red eléctrica? Menciona al menos una ventaja y una limitación.
  • Si en tu comunidad hubiera muchos hogares con este tipo de sistema, ¿cómo crees que cambiaría la vida diaria durante un apagón general? Justifica tu respuesta.
Tags
El Nuevo Día EducadorEnergía solarCienciaEducación
ACERCA DEL AUTOR
El Nuevo Día Educador
El Nuevo Día EducadorArrow Icon
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 6 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: