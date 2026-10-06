Conocer es crecer: ¿Cómo funciona un sistema de energía solar?

Cada vez más hogares tienen sistemas que captan la energía del sol para convertirla en energía eléctrica. Estos sistemas cuentan con varios componentes. Primero están los paneles solares o fotovoltaicos, que capturan la luz del sol y la convierten en electricidad. Después, la energía generada por los paneles pasa por el inversor, que la procesa para que sea compatible con la electricidad utilizada en los hogares. El inversor también administra la energía, enviándola a los electrodomésticos de la casa. Si las placas producen más energía de la necesaria, el excedente se almacena en baterías, lo que permite su uso cuando no haya sol o cuando ocurran apagones. Hay hogares que, aunque tienen paneles fotovoltaicos, siguen conectados a la red eléctrica (LUMA, en Puerto Rico). Así, cuando los paneles no generan suficiente energía, el sistema puede tomar electricidad de la red para energizar la casa. Pero si los paneles generan energía de más y las baterías están llenas, el sistema puede enviar ese sobrante a la red eléctrica.