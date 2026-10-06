Estudiantes de 30 escuelas superiores se miden en competencias matemáticas

San Juan - Unos 90 estudiantes de 30 escuelas superiores públicas y privadas pusieron a prueba sus habilidades con los números en la Primera Competencia de Matemáticas del año 2026-27 de la Puerto Rico Interscholastic Mathematics League (PRIML), que tuvo lugar el pasado viernes en el Edificio Luis A. Ferré, perteneciente al Distrito del Capitolio, en San Juan.

Divididos en sendos equipos de tres estudiantes por escuela, completaron diez rondas. En cada ronda, cada equipo tenía cinco minutos para resolver un ejercicio aplicando una o varias ramas de las matemáticas, desde algebra, geometría y trigonometría hasta cálculo, funciones y teoría de números, explicó Ignacio Campos Cruz, miembro de la junta de directores de la PRIML.

Los ejercicios fueron evaluados por un panel de tres jueces (Evelyn Dávila, Héctor Rodríguez y Eddie Arrieta) que son profesores de matemáticas de la Universidad Interamericana, Recinto de Bayamón. Con cada ejercicio resuelto, los equipos acumulaban puntos. Los conjuntos con las cinco puntuaciones más altas se alzaron con los primeros premios.

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El equipo campeón fue el que representó al Colegio Marista de Guaynabo, mientras que el segundo lugar recayó en The TASIS School in Dorado. El tercer premio fue para el Colegio San Ignacio, en San Juan; el cuarto lugar lo obtuvo el Colegio Notre Dame, en Caguas; y el quinto lo ganó la Escuela Laboratorio del Recinto Metro de la Universidad Interamericana (CEDIN), en San Juan.

Para Joirilys Avilés Rodríguez, estudiante de duodécimo grado de la Escuela Especializada en Matemáticas, Ciencias y Tecnología (EMCT) del Municipio de San Juan, ha sido motivo de orgullo representar a su plantel en competencias matemáticas desde noveno grado.

“Siempre me han encantado las matemáticas. Me encanta lo retante que es y me gusta hacer lo mejor posible con mi equipo. Soy de las únicas nenas en el equipo, lo que es un logro y me gusta aún más”, expresó la joven.

Por su parte, Sebastián Pérez Cabrera, quien cursa el duodécimo grado en Cupeyville School, de San Juan, y ha participado de competencias matemáticas desde que estaba en tercer grado, resaltó que la experiencia le ha ayudado a adquirir destrezas como trabajo en equipo y solución de problemas.

“Esa satisfacción que uno siente al resolver un ejercicio es aún mayor cuando uno puede usar ese conocimiento para resolver un problema de la vida real”, aseguró el alumno.

De acuerdo con Carlos Torrech Prieto, miembro de la junta de directores de la PRIML, tanto el trabajo en equipo como la solución de problemas son destrezas indispensables tanto en la universidad como en el mundo laboral.

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Genesi López Ortiz, maestro de matemáticas de Cupeyville School, informó que los miembros del club de matemáticas se reúnen una vez a la semana para practicar con ejercicios de competencias anteriores. Así se preparan para futuras contiendas, ya que los ejercicios son distintos a los que se ven en clases.

A su juicio, este tipo de dinámica fomentan la interacción social de los estudiantes con otros con sus mismos intereses. “También se hace una conexión más fuerte, real y genuina entre maestro y estudiante porque va más allá de la escuela y se convierte en coach. Los traigo a competir, hablo con ellos y con sus papás y se crea una comunidad”, destacó López.

De acuerdo con Yasmín Fonseca, maestra de matemáticas de la escuela municipal EMCT, al exponerse a ejercicios de nivel universitario desde edades escolares, “los estudiantes mejoran su desempeño académico y en pruebas estandarizadas”.

Mientras, Oscar Sánchez del Campo, maestro de matemáticas de la Academia Perpetuo Socorro, en San Juan, la participación en eventos como este ayuda a los alumnos a prepararse para participar en las Olimpiadas Matemáticas de Puerto Rico que se realizan cada año en Mayagüez y en competencias internacionales.