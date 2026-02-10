Opinión
Utilizan la música como herramienta de prevención

Estudiantes de seis escuelas elaboran “jingles” para la Alianza para un Puerto Rico sin Drogas

10 de febrero de 2026 - 6:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Estudiantes de la Escuela José Padín, de Corozal, interpretaron varias piezas durante la clausura del programa “Music Makes a Difference”, de la Alianza para un Puerto Rico sin Drogas.
Estudiantes de la Escuela José Padín, de Corozal, interpretaron varias piezas durante la clausura del programa “Music Makes a Difference”, de la Alianza para un Puerto Rico sin Drogas. (Suministrada)
Por Rut N. Tellado Domenech
rut.tellado@gfrmedia.com

Naranjito - Al son de la Banda Escolar de la Escuela Mercedes Rosado, de Naranjito, dio inicio la clausura de “Music Makes a Difference”, programa que realiza cada año la Alianza para un Puerto Rico sin Drogas con el propósito de prevenir la violencia y el consumo de sustancias ilícitas por medio de la educación y la música.

El evento, que tuvo lugar en el Centro de Bellas Artes de Naranjito, contó con la participación de 150 estudiantes de seis escuelas de nivel elemental, intermedio y superior: Ignacio Miranda de Vega Alta, José Padín de Corozal, José Pablo Morales de Toa Alta, y Rosa Luz Zayas, Mercedes Rosado y Francisco Morales de Naranjito.

Katiana Pérez Torres, directora ejecutiva de la Alianza, explicó que un grupo de alumnos de cada plantel tomó cinco talleres de habilidades para la vida. Se tocaron temas como: fijarse metas, toma de decisiones correctas, resolución de problemas, manejo de emociones, autoestima y cómo manejar la presión de grupo, así como los efectos del abuso y tráfico de drogas.

Luego de asistir a los talleres el semestre pasado, los estudiantes –guiados por sus maestros de música- desarrollaron “jingles” de 30 segundos para la radio con mensajes positivos de prevención y, por primera vez, llevaron parrandas a varios medios de comunicación durante la temporada navideña.

Se escogió un “jingle” por escuela. Los alumnos que hicieron los jingles elegidos fueron llevados a un estudio profesional en Guaynabo para grabarlos. “Pasan la experiencia de grabar en un estudio como si fueran artistas. Con esto buscamos que no olviden lo aprendido en los talleres”, apuntó Pérez Torres.

Durante el evento de clausura, que tuvo lugar la semana pasada, los estudiantes presentaron los “jingles” que hicieron. Pérez Torres dijo que las piezas de audio escogidas se distribuirán a todas las emisoras de radio de la isla para que los difundan como anuncios de servicio público de la Alianza.

Hianna Luciano Santos, quien cursa el séptimo grado en la Escuela José Pablo Morales de Toa Alta, dijo que en los talleres “aprendí que debo tener paciencia y no estresarme cuando algo no me sale”.

Para Janelis De Jesús Narváez, alumna de octavo grado en la Escuela Mercedes Rosado, de Naranjito, “fue una experiencia inolvidable ir al estudio de grabación”. Mientras, Jahndriel Sáez López, quien cursa el sexto grado en el mismo plantel, opinó que es importante que jóvenes lleven un mensaje positivo a sus pares “porque el mundo necesita paz, armonía y ayudarnos unos a otros”.

Estudiantes de la Escuela Rosa Luz Zayas, de Naranjito, recibieron certificados de participación durante la clausura del programa “Music Makes a Difference”, de la Alianza para un Puerto Rico sin Drogas.
Estudiantes de la Escuela Rosa Luz Zayas, de Naranjito, recibieron certificados de participación durante la clausura del programa “Music Makes a Difference”, de la Alianza para un Puerto Rico sin Drogas. (Suministrada)

Por su parte, Vivian Dávila, gerente de comunicaciones y asuntos públicos de Ford para Puerto Rico, Centroamérica y el Caribe, se mostró satisfecha con el programa, que es auspiciado por la empresa. “El programa cumple con el propósito de darle herramientas a estos jóvenes para enfrentar los retos que tienen todos los días. Les ayuda a establecer metas y lograrlas, a tener las herramientas para tomar decisiones correctas, a ser líderes en sus comunidades y ser agentes de cambio”, expresó al final del evento, que culminó con una presentación musical de alumnos de la Escuela Rosa Luz Zayas, de Naranjito.

Durante los pasados 12 años, Music Makes a Difference ha impactado a más de 2,450 estudiantes de 17 escuelas públicas.

Zona de conocimiento ENDE

Lleva la experiencia al salón de clases

A partir de este artículo sobre iniciativas como Music Makes a Difference, los maestros pueden transformar la lectura en oportunidades de aprendizaje activo. Estas estrategias fortalecen habilidades socioemocionales y previenen conductas de riesgo.

Sugerimos utilizar estas prácticas basadas en evidencia y sus actividades para transformar lo que ocurre en la sala de clases:

Aprendizaje socioemocional: Diarios emocionales, dramatizaciones, modelaje y ejercicios de práctica sobre decisiones saludables.

Aprendizaje basado en proyectos: Creación de jingles, canciones o podcasts con mensajes de bienestar.

Integración de artes y música: Análisis de letras positivas, ritmos y ejercicios de percusión para liberar estrés.

