¡A mantenerse hidratados! Índices de calor podrían sobrepasar los 112 °F

Octubre arrancó, este miércoles, con la isla bajo un aviso de calor extremo, ante índices que pudieran sobrepasar el valor de los 112 grados Fahrenheit (°F).

De acuerdo con la meteoróloga Glorianne Rivera Santiago, del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan (SNM), el aviso, que se extenderá desde las 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., estará vigente para todos los municipios costeros, incluyendo a Vieques y Culebra.

“Exhortamos al público a mantenerse hidratado, usar ropa de color claro y evitar la exposición al sol por tiempos prolongados para evitar golpes de calor”, expresó Rivera Santiago.

La científica agregó que, en horas de la tarde, se espera actividad de lluvia en sectores del noroeste y norte de Puerto Rico.

“Esto se debe a que el viento del sureste en combinación con los efectos locales y el calor diurno deberán generar aguaceros”, explicó.

Pese a que este miércoles permanece un riesgo bajo de corrientes marinas, Rivera Santiago advirtió que, a partir de la noche del jueves, las condiciones marítimas y costeras comenzarán a deteriorarse debido a la llegada de una marejada del norte asociada al huracán Humberto y la tormenta tropical Imelda.

“Esta marejada estaría provocando oleaje de casi 10 pies y un riesgo alto de corrientes marinas. Así que mucha precaución a los bañistas y navegantes que vayan a las playas de nuestra isla este próximo fin de semana”, alertó.