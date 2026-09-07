“Alerta a los ríos”: Meteorología advierte sobre cuerpo de agua “elevado” en Vega Baja y Vega Alta

Luego de que más temprano el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitiera avisos de inundaciones para una docena de municipios en Puerto Rico, la agencia ahora alerta sobre el río Corozal, que se encuentra en “niveles elevados”, por lo que exhorta a las comunidades de Vega Baja y Vega Alta a alejarse de los cuerpos de agua.

“Sensores del USGS indican que el río Corozal se encuentra en nivel de acción. Esto significa que el nivel del río está elevado, pero aún no ha alcanzado la nivel de inundación menor. Las comunidades situadas a lo largo del Río Corozal y Río Cibuco, en Vega Alta y Vega Baja, deben mantenerse alerta a los ríos”, indicó el SNM.

Mientras que pasadas las 5:00 de la tarde, la agencia meteorológica no mantenía ninguna advertencia de inundaciones vigente. Más temprano se habían reportado entre 1 a 2 pulgadas de lluvia en los municipios de Vega Alta, Vega Baja, Morovis, Corozal, San Juan, Carolina, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Fajardo, Luquillo, Hatillo, Isabela, Lares, Moca, Quebradillas y San Sebastián.

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En el periodo, entre 1:00 p.m. hasta las 5:00 de la tarde, el SNM emitió advertencias de inundaciones y recomendó a la ciudadanía a que evitara cruzar áreas inundadas y alejarse de terrenos altos antes de que iniciara cualquier inundación.

En el caso de Vega Baja, la cantidad de lluvia recibida en ese periodo fue mayor y se estima alcanzó entre una pulgada y cuatro pulgadas de lluvia. En particular, las precipitaciones impactaron los niveles en los ríos Cibuco, Indio y Unibón.

De hecho, la meteoróloga Ada Monzón compartió un video en las redes sociales en la que se muestra la crecida del río Cibuco en Corozal.

Atienden emergencias en Río Grande y en Arecibo

Tras las lluvias, el Negociado de Emergencias y Manejo de Desastres (Nmead) informó sobre dos incidentes relacionados con corrientes y crecidas de agua en los municipios de Río Grande y Arecibo.

La información brindada por el Nmead apunta a que cuatro personas no lograron salir de un área en el sector La Coca, en el Yunque, debido a la crecida de un río.

“Las autoridades ya identificaron el lugar donde se encuentran las personas. Varias unidades del Nmead fueron activadas para llevar a cabo la operación de rescate”, sostuvo la dependencia en una publicación en Facebook.

Según el negociado, las cuatro personas son residentes de Puerto Rico.

De otro lado, en la playa El Carajo, en la carretera PR-681 en Arecibo, dos personas fueron arrastradas por la corriente y una de estas falleció.