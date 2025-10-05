Opinión
5 de octubre de 2025
80°lluvia ligera
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cancelan advertencia de inundaciones emitida por evento de tronadas

La tormenta eléctrica afectó a varios municipios del interior durante gran parte de la tarde del sábado

4 de octubre de 2025 - 4:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La agencia meteorológica emitió un boletín especial a eso de las 3:30 p.m. alertando sobre el impacto de una tormenta eléctrica en el interior de Puerto Rico, en una amplia zona desde Orocovis hasta el sur de Arecibo. (carlos.rivera@gfrmedia.com)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) canceló la advertencia de inundaciones para varios pueblos que emitió en la tarde del sábado luego de que una tormenta eléctrica provocara fuertes lluvias y tronadas en el interior de la isla.

RELACIONADAS

Según la agencia federal, los siguientes municipios estuvieron bajo la advertencia:

  • San Sebastián, Lares y Utuado – caducó a las 6:00 p.m.
  • Hormigueros, San German, Las Marías, Mayagüez, Cabo Rojo y Maricao - se desactivó a las 6:45 p.m.
  • Ciales, Morovis y Orocovis – caducó a las 7:00 p.m.
  • Carolina, Guaynabo, San Juan y Trujillo Alto - se canceló a la 4:45 p.m.
  • Yauco - se desactivó a las 5:15 p.m.

El SNM emitió un boletín especial a las 3:30 p.m. alertando sobre el impacto del mal tiempo en el interior de Puerto Rico, en una amplia zona desde Orocovis hasta el sur de Arecibo.

“A las 3:23 p.m. el radar Doppler rastreaba una fuerte tormenta eléctrica cerca de Orocovis y Ciales, moviéndose al noroeste a 15 millas por hora (mph)”, indicaba el boletín.

La agencia indicó que se acumularon entre una y tres pulgadas de lluvia en las zonas afectadas, provocando inundaciones de riachuelos y de zonas urbanas con pobre drenaje.

El SNM advirtió además que ciertas zonas experimentarán ráfagas de viento de hasta 40 mph. A eso de las 5:00 p.m., se reportó una tromba sobre el Lago Guajataca, en Quebradillas.

La dependencia meteorológica aseguró, sin embargo, que se esperan condiciones mayormente tranquilas con algunos aguaceros pasajeros sobre el este de Puerto Rico durante esta noche.

Tags
Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaAdvertencia de inundacionesTormenta eléctricaLluviaInundaciones
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
