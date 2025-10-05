Cancelan advertencia de inundaciones emitida por evento de tronadas

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) canceló la advertencia de inundaciones para varios pueblos que emitió en la tarde del sábado luego de que una tormenta eléctrica provocara fuertes lluvias y tronadas en el interior de la isla.

Según la agencia federal, los siguientes municipios estuvieron bajo la advertencia:

San Sebastián, Lares y Utuado – caducó a las 6:00 p.m.

– caducó a las 6:00 p.m. Hormigueros, San German, Las Marías, Mayagüez, Cabo Rojo y Maricao - se desactivó a las 6:45 p.m.

- se desactivó a las 6:45 p.m. Ciales, Morovis y Orocovis – caducó a las 7:00 p.m.

– caducó a las 7:00 p.m. Carolina, Guaynabo, San Juan y Trujillo Alto - se canceló a la 4:45 p.m.

- se canceló a la 4:45 p.m. Yauco - se desactivó a las 5:15 p.m.

El SNM emitió un boletín especial a las 3:30 p.m. alertando sobre el impacto del mal tiempo en el interior de Puerto Rico, en una amplia zona desde Orocovis hasta el sur de Arecibo.

“A las 3:23 p.m. el radar Doppler rastreaba una fuerte tormenta eléctrica cerca de Orocovis y Ciales, moviéndose al noroeste a 15 millas por hora (mph)”, indicaba el boletín.

La agencia indicó que se acumularon entre una y tres pulgadas de lluvia en las zonas afectadas, provocando inundaciones de riachuelos y de zonas urbanas con pobre drenaje.

El SNM advirtió además que ciertas zonas experimentarán ráfagas de viento de hasta 40 mph. A eso de las 5:00 p.m., se reportó una tromba sobre el Lago Guajataca, en Quebradillas.