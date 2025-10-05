Cancelan advertencia de inundaciones emitida por evento de tronadas
La tormenta eléctrica afectó a varios municipios del interior durante gran parte de la tarde del sábado
4 de octubre de 2025 - 4:20 PM
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) canceló la advertencia de inundaciones para varios pueblos que emitió en la tarde del sábado luego de que una tormenta eléctrica provocara fuertes lluvias y tronadas en el interior de la isla.
Según la agencia federal, los siguientes municipios estuvieron bajo la advertencia:
El SNM emitió un boletín especial a las 3:30 p.m. alertando sobre el impacto del mal tiempo en el interior de Puerto Rico, en una amplia zona desde Orocovis hasta el sur de Arecibo.
“A las 3:23 p.m. el radar Doppler rastreaba una fuerte tormenta eléctrica cerca de Orocovis y Ciales, moviéndose al noroeste a 15 millas por hora (mph)”, indicaba el boletín.
CABO ROJO, HORMIGUEROS, LAS MARÍAS, MAYAGÜEZ, SAN GERMÁN: Flood advisory in effect until 6:45 pm. Advertencia de inundaciones en efecto hasta last 6:45 pm. #prwx pic.twitter.com/E90di5FjzF— NWS San Juan (@NWSSanJuan) October 4, 2025
La agencia indicó que se acumularon entre una y tres pulgadas de lluvia en las zonas afectadas, provocando inundaciones de riachuelos y de zonas urbanas con pobre drenaje.
El SNM advirtió además que ciertas zonas experimentarán ráfagas de viento de hasta 40 mph. A eso de las 5:00 p.m., se reportó una tromba sobre el Lago Guajataca, en Quebradillas.
La dependencia meteorológica aseguró, sin embargo, que se esperan condiciones mayormente tranquilas con algunos aguaceros pasajeros sobre el este de Puerto Rico durante esta noche.
Mainly fair-weather conditions are expected with few passing showers over portions of the USVI and eastern PR tonight. Se esperan condiciones mayormente tranquilas con algunos aguaceros pasajeros sobre USVI y el este de PR esta noche. #prwx #usviwx pic.twitter.com/7noGYtMPgF— NWS San Juan (@NWSSanJuan) October 4, 2025
