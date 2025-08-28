Centro Nacional de Huracanes vigila disturbio con bajo potencial de desarrollo ciclónico
El sistema apenas comienza a emerger de la costa occidental de África
28 de agosto de 2025 - 9:11 AM
El Centro Nacional de Huracanes (CNH) vigila un disturbio que apenas comienza a emerger de la costa occidental de África y que, al momento, mantiene una baja probabilidad de desarrollo ciclónico.
De acuerdo con la agencia federal, se espera que el disturbio se convierta en una onda tropical para el domingo.
“A partir de entonces, las condiciones ambientales podrían favorecer un desarrollo lento de este sistema mientras se desplace hacia el oeste o el oeste-noroeste a una velocidad de entre 15 a 20 millas por hora (mph), cruzando el Atlántico tropical oriental y central durante la próxima semana”, detalla el producto emitido por el CNH.
Según la agencia, el sistema mantiene una probabilidad baja de cerca de 0% potencial de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas.
Mientras, tiene un potencial de desarrollo ciclónico de 20% en los próximos siete días.
La semana pasada, el paso de dos ondas tropicales al norte y sur de Puerto Rico generó aguaceros y tronadas, lo que llevó a que se emitiera una advertencia de inundaciones urbanas para varios municipios.
De igual forma, las condiciones marítimas se vieron deterioradas debido a una marejada al norte, asociada al disipado huracán Erin.
