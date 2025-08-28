Opinión
28 de agosto de 2025
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Centro Nacional de Huracanes vigila disturbio con bajo potencial de desarrollo ciclónico

El sistema apenas comienza a emerger de la costa occidental de África

28 de agosto de 2025 - 9:11 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Gráfica del disturbio a las 8:00 a.m. del jueves. (NHC/NOAA)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) vigila un disturbio que apenas comienza a emerger de la costa occidental de África y que, al momento, mantiene una baja probabilidad de desarrollo ciclónico.

RELACIONADAS

De acuerdo con la agencia federal, se espera que el disturbio se convierta en una onda tropical para el domingo.

“A partir de entonces, las condiciones ambientales podrían favorecer un desarrollo lento de este sistema mientras se desplace hacia el oeste o el oeste-noroeste a una velocidad de entre 15 a 20 millas por hora (mph), cruzando el Atlántico tropical oriental y central durante la próxima semana”, detalla el producto emitido por el CNH.

Según la agencia, el sistema mantiene una probabilidad baja de cerca de 0% potencial de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas.

Mientras, tiene un potencial de desarrollo ciclónico de 20% en los próximos siete días.

Advertencia, vigilancia o aviso: lo que no debes ignorar en la temporada de huracanes

¿Cuál es cuál? La meteoróloga Ada Monzón explica.

¿Cuál es cuál? La meteoróloga Ada Monzón explica.

La semana pasada, el paso de dos ondas tropicales al norte y sur de Puerto Rico generó aguaceros y tronadas, lo que llevó a que se emitiera una advertencia de inundaciones urbanas para varios municipios.

De igual forma, las condiciones marítimas se vieron deterioradas debido a una marejada al norte, asociada al disipado huracán Erin.

Una bandera de advertencia ondea al viento en una playa mientras la gente se baña en Condado, Puerto Rico, mientras el huracán Erin se acerca, el 15 de agosto de 2025.Una mujer se toma fotos en una playa en Condado el viernes, 15 de agosto, antes de que comenzaran los efectos del huracán Erin en Puerto Rico.Por su parte, el alcalde de Ciales, Jesús Resto, indicó que el ayuntamiento ha trabajado en atender situaciones con arboles caídos y tendido eléctrico.
1 / 33 | En imágenes: así fue el impacto del paso cercano de Erin por Puerto Rico. Una bandera de advertencia ondea al viento en una playa mientras la gente se baña en Condado, Puerto Rico, mientras el huracán Erin se acerca, el 15 de agosto de 2025. - Alejandro Granadillo
Breaking NewsCentro Nacional de HuracanesOndas tropicalesÁfricaMeteorologíaTiempo en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez Soto
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
