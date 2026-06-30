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Cielo brumoso y calor: polvo del Sahara dominará las condiciones del tiempo este martes

Las temperaturas se mantendrán altas, especialmente en zonas costeras y urbanas

30 de junio de 2026 - 8:24 AM

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Algunos sectores podrían sobrepasar índices de calor de 100 grados. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El polvo del Sahara será el protagonista del tiempo este martes, con una nube densa sobre Puerto Rico que mantendrá concentraciones entre moderadas y altas del particulado.

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La meteoróloga Yidiana Zayas, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), indicó que hoy se espera el pico más alto de las concentraciones, aunque el polvo deberá disminuir durante los próximos días.

“Debe disminuir, pero seguirá presente con concentraciones de moderadas a bajas”, explicó Zayas.

Ante este panorama, recomendó a los grupos sensitivos, particularmente personas con condiciones respiratorias, adultos mayores y niños pequeños, limitar las actividades prolongadas al aire libre durante el día.

Además del polvo del Sahara, las temperaturas se mantendrán calurosas, especialmente en zonas costeras y urbanas, donde prevalece un riesgo elevado de calor.

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Zayas señaló que algunos sectores podrían sobrepasar índices de calor de 100 grados, aunque aclaró que serían valores aislados y no generalizados.

Recomendó a las personas mantenerse hidratadas, utilizar ropa ligera, fresca y de colores claros, así como tomar recesos frecuentes en el caso de quienes trabajan al aire libre.

En cuanto a la lluvia, sostuvo que durante la tarde podrían desarrollarse algunos aguaceros en el noroeste debido a efectos locales y humedad disponible. No obstante, el riesgo de inundaciones será limitado.

Por otro lado, las condiciones marítimas permanecerán tranquilas y el riesgo de corrientes marinas será bajo. Sin embargo, Zayas recordó que a menudo se producen corrientes amenazantes a la vida en áreas cercanas a arrecifes y muelles.

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Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto RicoPolvo del Sahara
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Andrea Guemárez Soto
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Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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