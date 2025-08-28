Opinión
28 de agosto de 2025
84°nubes dispersas
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Ciudadanos avistaron una nube de embudo en la costa entre Ceiba y Naguabo

El fenómeno atmosférico fue confirmado por el Servicio Nacional de Meteorología

28 de agosto de 2025 - 6:36 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los pronósticos del jueves apuntaban a que la cercanía de una onda tropical dejaría para la tarde aguaceros en el este y sureste de Puerto Rico. (Archivo) (Tomada de redes sociales)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking News

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) confirmó la formación de una nube de embudo, este jueves, en la costa entre los municipios de Naguabo y Ceiba.

“Ya lo oficializamos, que se formó en la costa entre Naguabo y Ceiba”, informó la meteoróloga Glorianne Rivera en entrevista con El Nuevo Día.

Por su parte, la meteoróloga Ada Monzón compartió en sus redes sociales imágenes del fenómeno que le enviaron sus seguidores.

“Este fenómeno ocurre cuando una columna de aire en rotación desciende desde la base de una nube cumulonimbus. Mientras no toque el suelo se clasifica como nube embudo; si llegara a hacerlo, se convertiría en un tornado (o tromba marina si ocurre sobre el agua)”, explicó Monzón en su publicación en la red social Facebook.

Rivera, por su parte, añadió que las nubes de embudo se forman debido a aguaceros con rotación que provocan el fenómeno visual, pero resaltó que no son eventos que deban generar alerta.

Los pronósticos del jueves apuntaban a que la cercanía de una onda tropical provocaría, en la tarde, aguaceros en el este y sureste de Puerto Rico.

El meteorólogo Carlos Anselmi explicó que la actividad de lluvia luego se movería hacia el norte y noroeste, incluyendo la posibilidad de tronadas. Aunque Anselmi resaltó que no esperaba acumulaciones de agua significativas, la agencia mantenía un pronóstico de riesgo limitado a elevado de inundaciones a lo largo de la costa norte.

Servicio Nacional de Meteorología Tiempo Tiempo en Puerto Rico Naguabo Ceiba Meteorología
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
