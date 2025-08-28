Ciudadanos avistaron una nube de embudo en la costa entre Ceiba y Naguabo

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) confirmó la formación de una nube de embudo, este jueves, en la costa entre los municipios de Naguabo y Ceiba.

“Ya lo oficializamos, que se formó en la costa entre Naguabo y Ceiba”, informó la meteoróloga Glorianne Rivera en entrevista con El Nuevo Día.

Por su parte, la meteoróloga Ada Monzón compartió en sus redes sociales imágenes del fenómeno que le enviaron sus seguidores.

“Este fenómeno ocurre cuando una columna de aire en rotación desciende desde la base de una nube cumulonimbus. Mientras no toque el suelo se clasifica como nube embudo; si llegara a hacerlo, se convertiría en un tornado (o tromba marina si ocurre sobre el agua)”, explicó Monzón en su publicación en la red social Facebook.

Rivera, por su parte, añadió que las nubes de embudo se forman debido a aguaceros con rotación que provocan el fenómeno visual, pero resaltó que no son eventos que deban generar alerta.

PUBLICIDAD

Los pronósticos del jueves apuntaban a que la cercanía de una onda tropical provocaría, en la tarde, aguaceros en el este y sureste de Puerto Rico.